Estavana Polman en voormalig international Rafael van der Vaart vormen al jaren een geliefd droomkoppel binnen de topsportwereld. Hoe houden ze hun relatie sterk en blijft de vonk levend, ondanks de hectiek van haar leven als topsportster en hun rol als ouders? Polman gaf onlangs een bijzonder inkijkje in haar gezinsleven en onthulde welke kleine, romantische gebaren van Van der Vaart haar leven nét dat beetje extra geven.

Polman blijkt niet alleen op het handbalveld een kei in plannen, maar ook in het managen van haar gezinsleven. Sinds drie jaar woont ze met Van der Vaart en hun achtjarige dochter Jesslynn in Boekarest. "Mijn trainingsschema ligt vast, daar plan ik alles omheen", vertelt de tophandbalster. Van ontbijt tot bedritueel: elke minuut telt. En toch maakt ze tijd voor 'quality time' met haar gezin, want volgens haar is een opgeruimd hoofd de basis voor topprestaties.

Na de bittere teleurstelling dat bondscoach Henrik Signell haar liet schieten voor het EK beleefde Polman een onverwachte adempauze. In plaats van zes weken keihard trainen, vloog het gezin naar Dubai."“Dat was het enige pluspunt: ineens had ik zonder afleiding tijd met mijn gezin", vertelt ze in een interview met Beau Monde. Tijdens haar vakantie kwam ze niet alleen lichamelijk tot rust, maar vond ze ook mentale kracht om de knop om te zetten richting het WK later dit jaar.

'Toen ik jouw leeftijd had...'

Thuis kon Polman rekenen op onvoorwaardelijke steun van Van der Vaart. "Hij is een supergoede steun, want hij heeft in soortgelijke situaties gezeten", zegt ze. Toch was het niet altijd rozengeur en maneschijn. "Ik heb hem weleens boos achternagezeten toen hij zei: Toen ik jouw leeftijd had… Tsja, dat had hij dan weer niet moeten zeggen!", praat ze er nu met een lach over. Zijn ervaring gaf haar echter het duwtje in de rug dat ze nodig had.

Samen zijn ze inmiddels negen jaar verder, met de gebruikelijke ups en downs. "Wij hebben ook ruzie en onze dingen, we zijn doodnormale mensen. Belangrijk is elkaar de vrijheid geven en respecteren in wat je fijn vindt", stelt Polman. Voor hen draait het om wederzijdse support: zowel in de topsport als het gezinsleven.

Romantiek

Romantiek schuilt voor Polman in de kleine dingen. "Rafael verrast me weleens met een avondje uit of een bosje bloemen. En ik vind het heel romantisch als hij het bad vol laat lopen. Dan zegt hij: Ga maar lekker in bad, schat. Dan maak ik wat eten klaar", is de Arnhemse zielsgelukkig met de voormalig voetballer. "Voor mij hoef je geen peperdure cadeaus mee te nemen."

Met het WK handbal in zicht vormt de liefde tussen Polman en Van der Vaart een onmisbare pijler onder haar prestaties. Terwijl Polman zich stort op de voorbereiding van het WK, zorgt Rafael ervoor dat thuis alles tiptop geregeld is. Zo kan zij zich nog één keer volledig richten op de enige echte wedstrijd: het winnen van goud voor Nederland.

'Ik heb zo’n mooie vrouw'

Maar ook buiten het handbalveld blijkt Van der Vaart zijn partner onvoorwaardelijk te steunen. In de nieuwste aflevering van Sportnieuws.nl Padelpraat werden Van der Vaart en oud-tennisser John van Lottum aan de tand gevoeld door Fatima Moreira de Melo.

Toen hem werd gevraagd of hij liever nooit meer seks zou hebben of nooit meer padellen, hoefde Rafael geen seconde na te denken. "Seks op de padelbaan… Nee hoor, nooit meer padellen. Dan ga ik voor het genot. Ik heb zo’n mooie vrouw."