Marc-André ter Stegen heeft zijn nieuwe liefde klemvast. De Duitse topkeeper van FC Barcelona scheidde eerder dit jaar van de Nederlandse Daniela Jehle en vond vrij snel een nieuwe vriendin.

In maart maakte Ter Stegen bekend dat hij ging scheiden met de moeder van zijn twee kinderen Ben (5) en Tom (1). Voor de Duitse doelman was dat al een roerige periode, omdat hij door een zware knieblessure ook niet speelde. Ter Stegen en Daniela trouwden in 2017.

Geblesseerde topkeeper gaat door zware periode in privéleven: 'Dit was geen makkelijke beslissing' Het is geen fijne periode voor Marc-André ter Stegen. De 32-jarige keeper is sinds het begin van dit seizoen geblesseerd en heeft nu ook nog eens een klap in de privésferen te verwerken gekregen. "Dani en ik hebben besloten uit elkaar te gaan."

Spaanse media meldden dat de twee uit elkaar gingen, omdat zij vreemd zou zijn gegaan met haar fitnesstrainer. Dat was tegen het zere been van de Duitse doelman. 'Ik ben geschokt en teleurgesteld in Catalunya Radio, vanwege het verspreiden van fake news en het inbreken op persoonlijke rechten', plaatste hij op sociale media.

'Samen'

Sinds kort is Ter Stegen dus weer helemaal happy op liefdesgebied. Begin juni woonde zijn nieuwe vlam de Nations League Finals bij, het toernooi dat in Duitsland werd gehouden. Daar plaatste ze een fotoreeks van op Instagram. 'Expres, maar helemaal de moeite waard', schreef ze bij een fotoreeks, waar ook een selfie in het shirt van Duitsland in te zien was.

Ter Stegen is wat terughoudender met het posten op sociale media, al deelde hij twee foto's in zijn verhaal van Ona. 'Junts', schreef hij met een rood hartje bij een plaatje waarop ze hand in hand te zien waren. Junts betekent samen in het Catalaans. Daarna zette Ter Stegen nog een foto van de Spaanse erop terwijl ze naar de zee keek. De doelman en zijn nieuwe vriendin zijn op vakantie naar Griekenland.

Band met zijn ex

Ter Stegen was dus lange tijd samen met een Nederlandse, die een jaar in het Amerikaanse San Diego studeerde en later de opleiding Architectuur volgde in Barcelona, waar haar toenmalige man dus keepte. Volgens de keeper zelf zijn ze nog altijd goed samen ondanks de breuk. "De tijd die we samen hadden, zal er altijd zijn. We hebben twee fantastische kinderen en zijn bezig de juiste weg te vinden voor de nieuwe situatie", zei hij in de podcast Phrasenmäher.

Knallende ruzie bij FC Barcelona: pikante details gelekt over conflict tussen club en topvoetballer De Duitse doelman Marc-Andre ter Stegen staat inmiddels al zo'n tien jaar onder contract bij FC Barcelona, maar mogelijk gaan de twee snel uit elkaar. Dit heeft allemaal te maken met een conflict dat afgelopen seizoen is ontstaan.

"Dani en de kinderen blijven hier wonen. Momenteel wonen we vijf minuten bij elkaar vandaan, wat natuurlijk perfect is voor mij. Ik zie de kinderen elke dag, en zolang dat zo is, ben ik de gelukkigste mens die er is."

Weg bij Barcelona?

De nummer 1 van Duitsland verblijft al meer dan tien jaar in Barcelona, maar mogelijk komt daar abrupt een einde aan. Barça wil van hem af en heeft met Wojciech Szczęsny en de recent gekochte Joan García twee uitstekende keepers in huis. Er lijkt dus geen plek voor de aanvoerder, die ook een flink zakcentje verdient. De grote vraag deze zomer is wat voor oplossing er voor hem komt.