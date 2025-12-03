De loting van het WK voetbal krijgt vrijdag 5 december een hoog sterrengehalte. Dat is niet gek, gezien de Verenigde Staten het evenement organiseren. Niet alleen president Donald Trump verschijnt in Washington tijdens het grote lotingfeest; de FIFA maakt enorme sterren bekend die hun acte de présence zullen geven.

Het 52-jarige topmodel Heidi Klum gaat de presentatie van de loting verzorgen. Dat doet ze samen met co-host Kevin Hart. Hij is een bekende Amerikaanse comedian en acteur. Klum is een Duits model en televisie-presentatrice, die al jaren in Amerika woont en werkt. Het tweetal wordt in Washington ondersteund door acteur en producer Danny Ramirez, die volgens de FIFA 'Hollywood-flair' aan de loting toevoegt.

Tweede keer

Voor Klum wordt het niet de eerste keer dat ze de loting van het grote WK voetbal doet. In 2006 mocht ze al in haar thuisland Duitsland opdraven om de loting voor het toernooi aldaar te doen. "Het is heel bijzonder dat ik er na twintig jaar weer bij ben", zegt ze op de site van de FIFA. "Onderdeel zijn van deze magie op een nog groter podium dan de vorige keer, is echt een ongelofelijke eer."

Grote sterren

Naast het presenterende drietal komen er ook nog een hoop sterren opdraven om optredens te verzorgen. Zanger Robbie Williams komt langs, evenals Nicole Scherzinger en Andrea Bocelli. Na afloop van de lotingceremonie komt ook Village People hun iconische nummer Y.M.C.A. opvoeren. Wie de voetballegendes worden die de loting zullen verrichten, maakt de FIFA de komende dagen nog bekend. Presentator Ramirez kan niet wachten.

'Ik had niet gelukkiger kunnen zijn'

"Als iemand die vroeger voetbalde, is het hosten van de loting en het ontmoeten en spreken van WK-legendes een droom", zegt hij. "Dat dit toernooi naar de Verenigde Staten komt - waar ik geboren ben - en naar Mexico - waar mijn roots liggen - is nog specialer. Ik had niet gelukkiger kunnen zijn."

Loting WK voetbal

De loting van het WK voetbal 2026 is vrijdag 5 december om 18.00 uur Nederlandse tijd. Oranje zit in Pot 1 en ontloopt dus toplanden als Spanje, Argentinië, Engeland en Frankrijk. Duels met het Nederlands getinte Curaçao, Marokko en Kaapverdië zijn wel mogelijk. Alles over de loting is vrijdag te volgen via Sportnieuws.nl.