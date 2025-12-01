De week van de grote loting voor het WK voetbal 2026 is aangebroken. Het Nederlands elftal weet vrijdag 5 december wie de tegenstanders worden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Dat is op 'pakjesavond', de avond waarop de Sinterklaasviering is. Zo werkt de loting.

Oranje is inmiddels zeker van deelname aan het komende wereldkampioenschap voetbal. Het Nederlands elftal sloot de WK-kwalificatie af als groepswinnaar en gaat daarmee rechtstreeks naar het WK. Tijdens de loting vrijdag is Nederland ook nog eens groepshoofd, waardoor de sterkste én organiserende landen worden ontweken in de poule.

Wanneer is de loting voor het WK 2026?

Nu Nederland zich direct heeft geplaatst voor het WK, komt het direct in de pot tijdens de officiële WK-loting. Die loting vindt al plaats op vrijdag 5 december. De loting wordt gehouden in het John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington DC. Om 12:00 uur in de Verenigde Staten begint de uitzending, dat houdt in dat er om 18:00 uur Nederlandse tijd wordt begonnen met het loten.

In totaal doen er 48 landen mee aan het aankomende WK. Die worden tijdens de loting verdeeld over twaalf gelijke poules van vier landen. De drie gastlanden en de negen beste landen van de FIFA-ranking komen in pot één terecht tijdens de loting. Nederland staat op dit moment zesde en komt door die plek dus in pot één terecht. 42 van de 48 landen zijn definitief bekend, de rest komt uit play-offs die in maart 2026 worden gespeeld. Daarbij zitten landen als Suriname en Italië.

Play-offs en mogelijk Europese tegenstander

Tijdens de loting zijn er nog een aantal groepen die hun definitieve tegenstander nog niet kennen. De play-offs, zowel in Europa als intercontinentaal, worden alvast in groepen ingedeeld. Nederland kán ook een ander Europees land in de poule tegenkomen, aangezien er 16 Europese landen mee mogen doen en er 12 poules zijn.

