De FIFA heeft besloten de loting voor het WK voetbal groots aan te pakken. Zo groot, dat het hele feest over liefst twee dagen wordt verspreid in Washington. Het Nederlands elftal zal dus flink geduld moeten hebben voordat het de precieze route in Canada, de Verenigde Staten en Mexico weet voor de zomer van 2026.

Wereldvoetbalbond FIFA pakt de loting van het WK met de meeste deelnemers ooit groots aan. De FIFA verdeelt vrijdag eerst 48 landenploegen over twaalf poules. Bijna 24 uur later volgt opnieuw een show in Washington met het speelschema, locaties en aanvangstijden.

Hoofdloting duurt twee uur

Voor de loting, die om 18.00 uur Nederlandse tijd begint in het Kennedy Center, is ruim twee uur uitgetrokken. Oranje is geplaatst en ontloopt daardoor in de groepsfase de gastlanden Verenigde Staten, Canada en Mexico en sterke ploegen als Spanje, Argentinië, Frankrijk, Engeland, Brazilië, Portugal, België en Duitsland. Bondscoach Ronald Koeman is zelf in Washington aanwezig.

Mogelijke tegenstanders

Oranje loot een team uit pot 2, pot 3 en pot 4. In pot 2 zitten het sterke Kroatië, Uruguay, Colombia en Marokko, met in Nederland geboren spelers. Het Noorwegen van Erling Haaland, ingedeeld in pot 3, kwalificeerde zich overtuigend. Maar liefst 42 van de 48 deelnemers zijn bekend. Zes landen, waaronder Italië, kunnen zich nog via de play-offs plaatsen. Die loten mee in pot 4.

Het toernooi vindt van 11 juni tot en met 19 juli plaats in elf Amerikaanse, drie Mexicaanse en twee Canadese steden, met 78 wedstrijden in de VS en dertien in de twee andere landen. Curaçao, Kaapverdië en Marokko hebben zich ook geplaatst met veel in Nederland geboren spelers. Suriname en Turkije maken nog kans via de play-offs.

Uitdagend WK

De FIFA wil dat alle duels op een gunstig tijdstip op tv komen en wil op het heetst van de dag in overdekte stadions laten spelen. Daarom presenteert Infantino zaterdag tijdens een tweede show pas het speelschema, locaties en aanvangstijden van alle 104 duels.

Donald Trump-show

Oranje-bondscoach Ronald Koeman zit vast niet op de eerste rij bij de loting. Donald Trump vermoedelijk wel als hij komt. Voor de president van Amerika, die ook voorzitter is van de raad van bestuur van het Kennedy Center, is het WK een prestigeproject. Hij krijgt mogelijk de vredesprijs die de wereldvoetbalbond in het leven heeft geroepen.