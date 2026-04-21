Jenning de Boo heeft zich in korte tijd tussen de allergrootste namen in de schaatswereld weten te plaatsen. De 22-jarige Groninger rijgt het ene succes aan het andere en zijn populariteit stijgt mee. Ex-tophockeysters én schaatsliefhebbers Ellen Hoog en Naomi van As zien het goedkeurend aan.

Hoog opent het onderwerp in de Sportnieuws.nl-podcast die ze elke week maakt met Van As met een stelling: "Jenning de Boo gaat Jutta Leerdam achterna en overstijgt binnenkort de schaatssport."

"Nou, oneens", reageert Van As. "Kijk, laten we deze even in context plaatsen. De populariteit van Jenning de Boo is sinds de Spelen en de WK sprint enorm gegroeid. Hij is misschien wel Nederlands populairste schaatser op dit moment.” Daar is Hoog het mee eens. “Hij heeft ook al 216.000 volgers op Instagram.”

"Hij is gegroeid op Insta, op social media", gaat Van As verder. "Hij ziet er natuurlijk ook gewoon goed uit. Hij vindt het leuk om actief te zijn op social media, want hij plaatst best wel veel. En zeker na zo'n Olympische Spelen, waarop je goed presteert, sta je gewoon wel eventjes in the picture. Dat heeft best wel een lange nasleep.”

'Hartstikke mooie beelden'

Van As weet dat De Boo de nodige grote bedrijven aan zich heeft weten te binden: "Hij is gewoon het gezicht van van Calvin Klein ondergoed, dat zijn natuurlijk wel de betere deals.” Hoog: “Zeker. Er waren ook wel wat beelden uitgekomen en dat zag er hartstikke mooi uit. Dat is wel tof.”

Jutta Leerdam

“Maar om nou te zeggen dat hij de schaatssport gaat overstijgen...", gaat Van As verder. Hoog: “Wanneer overstijg je in een sport? Jutta Leerdam heeft toch ook niet de schaatssport overstegen?” Van As: “Dat je als individu dus groter bent dan de sport. Maar ik denk dat je dan gewoon moet zeggen dat het individu de schaatssport groter maakt. Ik vind dat een veel mooiere benaming.

'Gaan als de brandweer'

"Het heeft allemaal met resultaten te maken", stelt Van As over het succes en de groeiende bekendheid van De Boo. "En hij moet het ook wel vasthouden. Dus we gaan het zien volgend seizoen. Of hij nog steeds zo in vorm is.” Grappende voegt ze eraan toe: “Ik neem aan dat als hij zijn Calvin Klein-slipje draagt, dat hij als de brandweer gaat.” Hoog lachend: “Ja, die gaat hard!”

Ellen Hoog en Naomi van As bespreken speciaal voor Sportnieuws.nl elke maandag de sportweek. In de nieuwste aflevering van hun podcast onder meer aandacht voor de loodzware tocht van Sven Kramer en Erben Wennemars, het succes van de Oranje Leeuwinnen en een opmerkelijke actie van Ruud Gullit... Beluister de podcast in je favoriete podcastapp of hieronder.