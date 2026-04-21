Niemand in Nederland kan tegenwoordig nog om Jenning de Boo heen. De topschaatser is sinds de Olympische Spelen razendpopulair, zowel bij veel fans als bij grote bedrijven. Dinsdag kwam hij met een nieuwe samenwerking, al leidt dat wel tot hilariteit bij collega's Kjeld Nuis en Jens van 't Wout.

Jenning de Boo is na de Olympische Spelen in Milaan uitgegroeid tot één van de meest begeerde vrijgezellen van Nederland. Veel fans dromen weg bij plaatjes van zijn afgetrainde lichaam en ook grote bedrijven zien hem graag als uithangbord. Daar voegde hij dinsdag weer een nieuwe aan toe, al past de stijl van het spotje volgens meerdere collega's nou niet echt goed bij hem.

Dure rekening

Onlangs werd de 22-jarige schaatser uit Groningen al het uithangbord van de onderbroeken van Calvin Klein in Nederland. Dinsdag kwam naar buiten dat hij ook het nieuwe boegbeeld wordt van de Amsterdamse kledingfirma Baskèts. En daar hoort uiteraard een spannend filmpje bij.

Op de Instagram-pagina van De Boo valt te zien hoe hij in een soort oldtimer komt aangereden bij een mooi etablissement. Aangezien hij behoorlijk wat lekkers te eten en drinken nuttigt, is de rekening ook aanzienlijk. Maar gelukkig heeft De Boo niet één maar twee olympische medailles. Dus gebruikt hij maar een van zijn zilveren plakken om de forse rekening mee te betalen.

Grappende Nuis

Aangezien de hele video in een soort ouderwets scenario is opgenomen, kan teamgenoot en goede vriend Kjeld Nuis het niet laten om even de draak te steken met zijn veel jongere ploegmaat. "Nét twintig, maar je vibed als een pensionado", laat de veertien jaar oudere Nuis optekenen onder het bericht. Bovendien stelt ook drievoudig olympisch kampioen Jens van 't Wout een prangende vraag.

"Weet jij wel hoe je moet schakelen?", vraagt de voormalige teamgenoot van De Boo in het shorttrack zich af, verwijzend naar de ouderwetse schakelbak. In ieder geval lijkt iedereen er wel om te kunnen lachen dat De Boo voor de zoveelste keer gestrikt is voor een commercial. Zijn status als nationale topster wordt alsmaar groter. Bovendien brengen al die samenwerkingen ook het nodige brood op de plank van de topschaatser.