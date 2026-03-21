Jenning de Boo is momenteel volop aan het genieten van welverdiende rust. Dat doet de wereldkampioen sprint op een bijzonder mooie locatie. In Zuid-Afrika voelt De Boo zich heerlijk op zijn gemak. Er kan zelfs een klein dansje vanaf bij de topschaatser.

Het waren hectische maanden voor Jenning de Boo. Met de Olympische Spelen, gevolgd door de WK sprint en een heleboel huldigingen en media-optredens werd de 22-jarige schaatser behoorlijk geleefd. Daarom koos hij ervoor om snel na afloop te vertrekken naar een zonnige vakantiebestemming. De Boo is namelijk, net als Joep Wennemars en Suzanne Schulting, aan het genieten in Zuid-Afrika met een stel vrienden, waaronder zijn veelbesproken teamgenoot Tim Prins.

Genieten

Op verschillende beelden op de Instagram-pagina's van De Boo en Prins valt te zien dat ze behoorlijk aan het genieten zijn. Zo deelt De Boo een video waarin hij in alle vrijheid en uit volle borst met een nummer aan het meezingen is. Dat doet hij met een lekker glaasje wijn in zijn handen.

Wat later deelt de tweevoudig winnaar van olympisch zilver een prachtige plaatje vanuit de Kirstenbosch Botanische Tuinen in Kaapstad. "Dit is echt sick vriend", laat hij horen bij een video, waarin hij zijn mooie uitzicht filmt.

Tim Prins

De Boo is dus samen met een aantal vrienden, waaronder zijn veelbesproken ploegmaat Tim Prins. Hij kende een uitermate vervelend einde van zijn schaatsseizoen. Het verhaal is inmiddels bekend. De atleet van Team Reggeborgh plaatste zich op het OKT voor de Spelen, maar zag zijn ticket aan Marcel Bosker worden gegeven. Vervolgens bakte zijn vervanger er in Milaan niet veel van.

En dus moet ook de 22-jarige Prins even wat stoom afblazen op vakantie. Hij deelt een foto van zichzelf, waarin hij aan het genieten is van een glaasje rode Zuid-Afrikaanse wijn. De Friese schaatser lijkt het in ieder geval goed naar zijn zin te hebben.

Vakantieplannen De Boo

Na afloop van het drukke, olympische seizoen vertelde De Boo al dat hij een heleboel vakanties had gepland. Eerst reisde hij dus af naar Zuid-Afrika. Vervolgens liggen er ook nog tripjes naar Spanje en Marokko in het verschiet voor de topschaatser.