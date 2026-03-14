Nu het schaatsseizoen erop zit kunnen toppers van wat extra vrijheid genieten. Reggeborgh-ploeggenoten Jenning de Boo en Tim Prins maakten daar gretig gebruik van en gingen samen op stap. Ook een bekende sportpresentator was van de partij.

De schaatsers spendeerden hun vrijdagavond in een bar in Amsterdam. Daar genoten ze van een heerlijk diner in goed gezelschap. Justus Klaster, een goede vriend van De Boo die hem ook steunde in Milaan, was erbij net als een Sam van Royen.

Die naam doet bij veel sportliefhebbers een belletje rinkelen. Hij is namelijk presentator bij Ziggo Sport, onder anderen rond Europees voetbal. Hij heeft ook een connectie met de schaatswereld. Van Royen had jarenlang een relatie met Suzanne Schulting. Zij gingen eind 2024 uit elkaar. Kort daarna maakte de schaatsster van Team Essent bekend een relatie te hebben met teamgenoot Joep Wennemars.

Afsluiting schaatsseizoen

Het viertal deelt beelden van de avond uit in hun Instagram Story en lijken veel plezier te hebben gehad. De Boo beleefde dan ook een uitstekende seizoensafsluiting. Met zijn wereldtitel sprint troefde hij grote concurrent Jordan Stolz af. Daarvoor won hij in Milaan twee olympisch zilveren medailles, op de 500 en 1000 meter.

Als toetje van het schaatsseizoen reed De Boo nog een 3000 meter tegen Joy Beune. Een grote uitdaging, want die afstand had hij nog nooit afgelegd. Hij slaagde er dan ook niet in om van haar te winnen, tot grote hilariteit bij Prins. De Reggeborgh-schaatser ging compleet door het dak tijdens de race op De Zilveren Bal in Leeuwarden woensdagavond.

Prins kreeg afgelopen seizoen ook te maken met een enorme teleurstelling. Hij had zich op het OKT eigenlijk geplaatst voor de Winterspelen, maar vanwege een aanwijsplek voor Marcel Bosker viel hij toch nog buiten de veilige plekken op de matrix.