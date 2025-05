Topschaatser Kjeld Nuis biedt excuses aan nadat hij wel erg veel van zichzelf laat zien

De sfeer op het trainingskamp van Team Reggeborgh zit er goed in op Mallorca. Dat blijkt wel van beelden die op sociale media rondgaan van onder anderen Kjeld Nuis. De 35-jarige blijkt een behoorlijke grappenmaker.

Op zijn eigen Instagram Story plaatst Nuis een video waarin hij alleen een handdoek om zijn middel heeft. Nadat de topschaatser gaapt en zich uitrekt, krabt hij wat aan zijn been waardoor de handdoek omhoog komt. Dan komt er een neppiemel onderuit. "Oh sorry", lacht Nuis, wanneer hij in de camera kijkt. 'Nieuwe blikopener gekocht op Mallorca', schrijft hij er met een lachpoppetje bij.

Topschaatser Kjeld Nuis vindt nieuwe 'liefde' naast Joy Beune: 'Wat een plaatje' Kjeld Nuis is dol op alles wat snel is. De Nederlandse topschaatser heeft dan ook een nieuwe motor aangeschaft. En wat voor eentje: een Ducati Streetfighter V4 S. Nuis zelf is helemaal verliefd, maar ook zijn volgers zijn onder de indruk.

Die opener zal vast een stuk goedkoper zijn geweest dan de Ducati Streetfighter V4 S waar Nuis zichzelf onlangs op trakteerde. Deze week onthulde hij de plaatjes van zijn nieuwe 'liefde'.

Aanmoedigingen op de atletiekbaan

Onder de Spaanse zon is het niet alleen lachen, gieren, brullen voor de zwart-groene brigade. De klapschaatsen zijn ingeruild voor loopschoenen en/of de wielerfiets. Op een video is te zien hoe Nuis met een grote pylon schreeuwt naar collega Tim Prins, die op de atletiekbaan een parcours aflegt. 'Ook aanmoedigen is teamwork', schrijft het team bij de grappige video.

Olympisch seizoen

Nuis en consorten zijn bezig aan de eerste voorbereidingen van het olympische seizoen. In Mallorca wordt de basis gelegd voor later dit seizoen. De schaatsers zullen vrij snel na de zomer de fietsen en hardloopschoenen weer inruilen voor de klapschaatsen. Eind december vindt het een na belangrijkste toernooi van het seizoen plaats: het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf.

Voormalig Nederlands kampioen maakt comeback in belangrijke rol binnen de schaatswereld Een bijzondere uitverkiezing voor Douwe de Vries. De Nederlandse oud-schaatser is tijdens een vergadering van schaatsunie ISU gekozen tot de nieuwe voorzitter van de atletencommissie. Het betekent een comeback, want hij vervulde die functie al eerder.

Nuis hoopt daar voor de derde keer tickets te verdienen voor de Olympische Winterspelen. Hij is 36 tegen de tijd dat het spektakel in Milaan begint, dus mogelijk is het de laatste keer voor de topschaatser. Bij zijn debuut op de Spelen in 2018 in Pyeongchang won hij goud op de 1000 en 1500 meter, vier jaar later werd hij opnieuw olympisch kampioen op de schaatsmijl.