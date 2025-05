Voormalig Nederlands kampioen maakt comeback in belangrijke rol binnen de schaatswereld

Een bijzondere uitverkiezing voor Douwe de Vries. De Nederlandse oud-schaatser is tijdens een vergadering van schaatsunie ISU gekozen tot de nieuwe voorzitter van de atletencommissie. Het betekent een comeback, want hij vervulde die functie al eerder.

De Canadees Eric Radford was tot voor kort de voorzitter van die commissie, maar hij vertrok onlangs en dus moest er een opvolger worden gezocht. In een online vergadering werd De Vries gekozen tot zijn vervanger en dat betekent dat hij terugkeert in een rol die hij goed kent.

Terugkeer

De schaatser werd in 2019 gekozen in de commissie en enkele maanden later werd hij al de voorzitter. Op dat moment was hij ook nog actief als prof, maar het duurde niet lang meer voor hij stopte. In maart 2020 maakte hij uiteindelijk bekend dat hij zijn schaatsen aan de wilgen had gehangen, maar hij ging wel verder in de atletencommissie.

De Vries deed later een stapje terug en werd toen vice-voorzitter. Nu keert hij dus toch weer terug in de functie als belangrijkste persoon binnen de commissie.

Topschaatser

De 42-jarige De Vries behoorde jarenlang bij de beste schaatsers van Nederland. Hij was een specialist op de marathons en zette op de langebaan ook goede resultaten neer op de lange afstanden. De schaatser maakte jarenlang deel uit van het Nederlandse team op de ploegenachtervolging en boekte grote successen met die formatie. In 2015, 2016, 2017, 2019 en 2020 won hij goud op de WK afstanden.

Toch stond De Vries ook individueel op het hoogste treetje. Dat was niet bij een WK, maar wel bij een NK. De Vries werd in 2019 op 36-jarige leeftijd voor het eerst Nederlands kampioen. Hij eindigde als achtste op de 500 meter, maar won daarna de 1500, 5000 én 10.000 meter. In datzelfde jaar won hij ook goud op de massastart bij de NK afstanden.

Alternatieve Elfstedentocht

Hoewel De Vries dus al ruim vijf jaar geleden stopte met schaatsen, is het niet zo dat hij nooit meer op de ijzers staat. Hij reed eerder dit jaar samen met oud-collega's Sven Kramer en Erben Wennemars nog de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee.