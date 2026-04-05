Het was dit weekend plots feest in het huis van Joy Beune en Kjeld Nuis. De twee topschaatsers zagen ineens een gigantische taart in hun woonkamer staan. Niet omdat zij per se iets te vieren hadden, maar voor de verjaardag van een bekend bedrijf. Dat leverde vermakelijke beelden op van het schaatskoppel.

Beune wordt in een video van TeamNL geconfronteerd met een gigantische taart. En dat is geen toeval. "We hebben een feestje", klinkt het uit de mond van de maakster van de video. De Staatsloterij is namelijk 300 jaar. Beune: "Dat is echt heel oud en dat gaan we ook even vieren met deze taart."

Vervolgens krijgt Beune te horen dat zij is uitgekozen omdat ze 'goed kan versieren'. "Ik hou van taart, dus dit is top. Ik vind het een top verrassing." Beune krijgt als opdracht om de taart zo snel mogelijk te versieren.

300 kaarsjes

Uiteraard met het getal 300, maar ook met 300 kaarsjes die in de taart moeten worden geprikt. "Die gaan we er even in drukken", klinkt het vooraf vol vertrouwen. Maar dat valt in de praktijk een beetje tegen. Beune moet haar jas er zelfs voor uit doen. "Het zijn er nog zoveel, krijg er helemaal lamme armen van", zegt de topschaatsster terwijl de taart al aardig vol begint te raken. Na ruim 7,5 minuut zijn alle kaarsjes in de taart gedrukt.

'Bruidstaart'

Vervolgens moet de boel worden aangestoken en dan komt Nuis ineens de hoek om kijken. Hij helpt een handje mee met de aanstekers. "Dit is wel lachen hoor", vindt de drievoudig olympisch kampioen. De maker van de video vindt dat ook en kan het niet laten om een grapje te maken. "Het ziet er wel heel romantisch uit. De bruidstaart, jongens." Beune en Nuis zijn al lang samen, maar van een huwelijk is het nog niet gekomen. Al maakte Beune er geen geheim van daar wel voor open te staan.

Vervolgens gaat het nog even mis. "Auw mijn arm!", roept Beune ineens uit. De vele vlammetjes beginnen namelijk flink heet te worden. "Ik ga blazen! Ik ga blazen! Hij wordt heel heet. Straks smelt de taart." Dat Nuis alsnog één kaarsje wil aansteken, wordt niet gewaardeerd door Beune. "Stop nou!" Beune, Nuis en Nuis' zoontje Jax blazen vervolgens alle kaarsjes uit.

Vakantie in de sneeuw

De voorbije periode waren Nuis en Beune niet in huis, maar in de sneeuw. Het schaatskoppel ging op ski-vakantie na het einde van het lange schaatsseizoen waarin de Olympische Spelen centraal stonden. Beune pakte daar zilver op de ploegenachtervolging, Nuis het brons op de 1500 meter.