Topschaatsster Joy Beune is sinds een tijdje weer wat actiever op TikTok. Daarin volgt ze het voorbeeld van haar teamgenote Pien Hersman. De twee zijn dikke maatjes sinds het vertrek van twee schaatsvriendinnen. En dat zorgt voor een opmerkelijke vraag bij Beunes vriend Kjeld Nuis.

Beune plaatste onlangs een video op TikTok met haar bestie Hersman. 'We started as a trio, but ended up as a duo', stond in de video beschreven. Ofwel: Beune en Hersman waren eerst een trio met Robin Groot, maar zijn nu nog met zijn tweeën over. 'We missen je', schreef Beune in de bijtekst. Groot maakte onlangs bekend te stoppen als schaatsster, wat voor groot verdriet zorgde bij Beune.

Joy Beune verrast door besluit van schaatsvriendin: 'We gaan haar wel missen' Topschaatsster Joy Beune kende een fenomenaal seizoen, waarin ze onder meer drie keer wereldkampioen werd op de WK afstanden. Ze was hét uithangbord van Team IKO-X2O. Bij die ploeg vond voorafgaand aan het nieuwe seizoen een zwaar verlies plaats voor Beune.

"Ik vond het niet leuk om te horen. Maar het is haar keuze. En als je niet meer 100% gelukkig bent in wat je aan het doen bent, dan is dat de beste keuze. Ik had het moment niet zelf verwacht. Het is super jammer, we zijn nog maar met een klein groepje. We gaan haar wel missen", sprak ze voor de camera van Sportnieuws.nl.

Nuis heeft wel zin in een trio

In de comments prijkt bovenaan een reactie van Beunes vriend Nuis. Hij wil het derde lid wel zijn, zo valt op te maken. 'Trio?', vraagt hij gekscherend, waarna Beune met een knipoog antwoordt: 'Nu?' Nuis is akkoord en wil vervolgens weten of Hersman ook interesse heeft, maar die lijkt te twijfelen.

Olympisch seizoen

Sinds vorige week kunnen Beune, Nuis en Hersman zich weer vermaken in Thialf, waar zomerijs ligt. Waar de temperaturen buiten in Nederland hoog oplopen, kunnen de toppers uit eigen land zich onder koelere omstandigheden voorbereiden op het olympische seizoen.

Topschaatsster Joy Beune spreekt zich uit over grootste uitdaging: 'Dat is wel heel spannend' Joy Beune stapte maandag het zomerijs van Thialf op. Sportnieuws.nl sprak in Heerenveen met de topschaatsster over haar voorbereiding en het cruciale olympische seizoen. De 26-jarige Beune ziet een 'spannende uitdaging' tegemoet.

Toch was Beune bij de start van het zomerijs eerlijk: "Het voelt nog niet echt als olympisch seizoen. Ik zie het nu nog als elk ander seizoen." Maar die kriebels zullen vast toenemen naarmate de Olympische Spelen dichterbij komen. "Er komt tussen kerst en oud en nieuw wel een OKT aan, en dat is wel gewoon heel spannend. Daar moet ik gewoon superfit zijn. Maar dat duurt nog eventjes."

Eind december vindt het olympisch kwalificatietoernooi plaats. Daar kunnen de Nederlandse topschaatsers tickets bemachtigen voor Milaan 2026.