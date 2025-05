Topschaatser Kjeld Nuis zet zichzelf letterlijk en figuurlijk in het zonnetje: 'Mezelf belonen'

Met de zomer in aantocht vond Kjeld Nuis het hoog tijd om zijn buitenkeuken van een frisse beitslaag te voorzien. Na het "harde werken" gunde de topschaatser zichzelf een welverdiende traktatie: "toch even mezelf belonen."

De schaatser van Team Reggeborgh is sinds deze week weer in training voor het nieuwe schaatsseizoen. Maar ook thuis zit de vriend van Joy Beune niet stil. Nadat hij wat nodige materialen had ingeslagen bij de bouwmarkt, besloot hij zijn buitenkeuken klaar te maken voor de zomer met een frisse beitslaag.

'Dit kunnen we best alleen'

Een samenwerking met Gamma kwam Kjeld Nuis goed van pas: hij had zijn zinnen gezet op een zelfgebouwde buitenkeuken. Dat hij niet alleen op het ijs handig is, bewees de schaatser door het hele bouwwerk eigenhandig in elkaar te timmeren, met een Green Egg als stralend middelpunt. Alleen één ding ontbrak nog: een beschermlaag. Dus toog Nuis opnieuw naar de bouwmarkt voor een pot tuinbeits. "Dit kunnen we best alleen," schreef hij bij een foto van het blik.

Ontbloot bovenlijf

De schaatsprof liet er geen gras over groeien en ging meteen aan de slag. In de stralende zon, met ontbloot bovenlijf, filmde hij zichzelf terwijl hij de kwast over de buitenkeuken haalde. Dat vonden zijn vrouwelijke volgers vast niet vervelend. Toen het hele bouwwerk eenmaal strak in de beits stond, deelde Nuis trots een foto van het eindresultaat: "Kan ook alles."

Beloning

Na al het harde werk vond Kjeld Nuis dat hij wel een beloning had verdiend. Normaal drinkt de koffieliefhebber graag cappuccino’s uit zijn eigen baristamachine, maar met het zonnetje in de tuin koos hij voor iets verfrissenders: een affogato; een Italiaans dessert van vanille-ijs met warme espresso. "Mezelf toch even belonen na dat harde werken," schreef hij bij een foto van de traktatie.

Moederdag

Tussen zijn drukke werkzaamheden door, had de schaatser ook de tijd gevonden om stil te staan bij moederdag. Beune deelde op Instagram namelijk een foto van een prachtige bos bloemen die ze van haar vriend had gekregen. De schaatskoningin mag dan wel zelf geen moeder zijn, ze is wel stiefmoeder van Jax: de zoon van Nuis uit een eerdere relatie.