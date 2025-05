Komische video Rico Verhoeven zorgt voor herkenbaarheid bij schaatskoppel Joy Beune en Kjeld Nuis

Glory-kampioen Rico Verhoeven heeft zijn 'uitgeputte' verloofde te kakken gezet op Instagram. De kickbokser is wel in voor een geintje. Dat blijkt wel uit de grappige video's die hij regelmatig op Instagram deelt, waarbij zijn gezin het vaak moet ontgelden.

Het zwaargewicht deelt naast zijn passie voor vechtsport ook nog een andere passie: acteren. Hij houdt het echter niet bij Hollywood, want de kickbokser deelt regelmatig video's van sketches of memes op Instagram waarbij zijn gezin het moet ontgelden. Deze keer was Naomy van Beem, Verhoevens verloofde, slachtoffer van de plaaggeest, tot grote hilariteit van zijn volgers.

Roadtrip

De twee maakten een zes uur durende roadtrip in Verhoevens bolide. De bestemming blijft onbekend, maar uit de video wordt duidelijk dat de kickbokser zelf gedurende de zes uur achter het stuur heeft gezeten. Ondertussen greep Van Beem de gelegenheid aan om naast hem een dutje te doen, waarna de kickbokser de uitgelezen kans zag om die gebeurtenis te filmen.

"Mijn vrouw is uitgeput van de zes uur durende roadtrip die ik gereden heb," schrijft het zwaargewicht bij de video waarop hij rijdend en hoofdschuddend naar de slapende Van Beem naast hem kijkt.

Kjeld Nuis en Joy Beune

Zijn volgers kunnen de video duidelijk waarderen, getuige de vele huilend-van-het-lachen-emoji’s in de reacties. Ook topschaatser Kjeld Nuis laat van zich horen en tagt zijn vriendin Joy Beune. Die grijpt meteen de kans om hem op de hak te nemen. "Dit is bij ons andersom," reageert de schaatsster gevat.

Glory 100

Waar de roadtrip het stel gebracht heeft, blijft voor alsnog onduidelijk. Maar een ontspannen vakantie zal er in elk geval niet in zitten. Over een maand staat er namelijk een nieuw titelgevecht voor het zwaargewicht op het spel tijdens het tweedaags durende evenement Glory 100. Daar neemt Verhoeven het op tegen de voormalige light-heavyweight kampioen van Glory Artem Vakhitov.

De Rus maakt na jaren een rentree bij Glory. Na de uitbraak van het conflict tussen Rusland en Oekraïne kon hij namelijk niet langer bij de vechtsportorganisatie vechten, waarna hij een uitstapje maakte naar het MMA in de UFC.