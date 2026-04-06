Antoinette Rijpma-de Jong beleefde op de Olympische Winterspelen het hoogtepunt van haar loopbaan door goud te winnen op de 1500 meter. De topschaatsster vierde sindsdien flink wat feestjes en heeft maandag opnieuw iets te vieren. Die feestelijke dag brengt Rijpma-de Jong door aan de andere kant van de wereld en dat zorgt ervoor dat ze opnieuw hint op een bijzonder uitstapje.

Rijpma-de Jong geniet samen met haar man Coen van een welverdiende vakantie na een hectisch schaatsseizoen. Deze stond voor alle rijders alles in het teken van de Olympische Winterspelen en dat was ook voor Rijpma-de Jong niet anders. Voor haar viel in Milaan alles samen toen ze op de 1500 meter na een zinderende ontknoping voor het eerst olympisch goud wist te pakken. Rijpma-de Jong moest daarna van huldiging naar huldiging, maar na haar deelname aan het WK allround van vorige maand kan ze eindelijk echt genieten van wat vrije tijd.

Dat doet ze samen met haar geliefde aan de andere kant van de wereld. De topschaatsster en haar man, die tijdens de Spelen wereldberoemd werd door de reactie op de gouden race van zijn geliefde, zijn namelijk samen in de Verenigde Staten. Daar heeft het koppel weer wat te vieren.

Feestelijke dag op bijzondere locatie

Rijpma-de Jong viert maandag namelijk haar 31e verjaardag en die brengt ze door in Los Angeles. Op haar Instagram plaatst ze dan ook een paar foto's van haar avontuur in de Amerikaanse stad. Zo staat ze op de foto bij de iconische Hollywood-letters en ook is ze bij het Los Angeles Memorial Coliseum. Dat is het stadion dat in 2028 na 1932 en 1984 voor de derde keer het decor zal zijn van de openings- en slotceremonie van de Olympische Spelen.

Op dat evenement lijkt Rijpma-de Jong ook nog met een knipoog te hinten in de tekst bij haar bericht. "Verjaardag in LA! Misschien...tot de volgende keer", schrijft de topschaatsster erbij.

Ambitie als baanrenster

Het is overigens niet eens uitgesloten dat Rijpma-de Jong aan dat evenement meedoet. Ze maakte onlangs al meters op de wielerbaan in Apeldoorn en vertelde bij een bijeenkomst in Rotterdam zelfs dat ze ervan droomt om als baanrenster deel te nemen aan de Spelen van 2028. Het is nog niet duidelijk of Rijpma-de Jong die droom daadwerkelijk gaat najagen.