Antoinette Rijpma-de Jong geniet nog altijd na van haar gouden medaille op de Olympische Spelen, maar kijkt inmiddels ook vooruit. De topschaatsster sprak onlangs uit dat ze droomt van deelname aan de Zomerspelen als baanwielrenster. In de Sportnieuws.nl-podcast reageren Ellen Hoog en Naomi van As razend enthousiast op dat idee.

Zoals in elke aflevering leggen de tweevoudig olympisch kampioenen elkaar ook dit keer weer pittige stellingen voor. "Antoinette Rijpma-de Jong is over twee jaar aanwezig als baanwielrenster op de Spelen in Los Angeles", leest Van As voor.

Zonder twijfel reageert Hoog: “Ja, eens, eens, eens. Dat zou fantastisch zijn.” Ze legt uit waar die ambitie vandaan komt. “Vorige week gaf ze een lezing in interviewvorm in Rotterdam. Ze was daar heel open over haar verleden. Over dat ze gepest is. Hoe ze naar dat olympisch goud is gekomen.”

Ambities buiten het schaatsen

Hoog vervolgt: “En ook een beetje over de toekomst. Ze gaf daar aan dat ze best wel ambities heeft die verder reiken dan het schaatsen. Dat ze ook een olympische droom heeft om naar de Zomerspelen te gaan als baanwielrenner. Laatst heeft ze al op de baan in Omnisport in Apeldoorn meegetraind op uitnodiging van de bondscoach. Zij waren erg onder de indruk. Ik zie het wel voor me. Ik hou van dat soort verhalen.”

Toch plaatst Hoog ook een kanttekening. “Ik weet niet of het haalbaar is. Ik heb geen idee hoe goed ze is, maar als ze zelf al aangeeft dat ze die ambitie heeft: why not? Het is over twee jaar.”

Twijfels over toekomst

Na de Spelen liet Rijpma-de Jong al weten dat ze twijfelt over haar toekomst. Samen met haar man, Coen Rijpma, denkt ze na over het krijgen van een kindje. Tegelijkertijd weet ze hoe lastig het kan zijn om na een zwangerschap terug te keren op topniveau.

“Ze heeft nog tijd om echt veel te trainen, maar het is ook weer niet zo lang dat je nog vier jaar door moet tot de volgende Winterspelen”, zegt Hoog, die mogelijkheden ziet.

Van As wijst op een vergelijkbaar voorbeeld. “Ik had even snel opgezocht wie dit nog meer heeft gedaan. Laurine van Riessen is van het schaatsen naar baanwielrennen gegaan. Geen medaille op de Zomerspelen, maar wel een bronzen medaille op de Winterspelen (Vancouver 2010). Het kan echt!” Hoog benadrukt nogmaals haar enthousiasme: “Ik hou van dit soort verhalen. Ik zou het echt geweldig vinden.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de afgelopen sportweek. In deze aflevering gaat het over de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1, het Nederlands elftal en het spitsenprobleem, en blikken ze vooruit op de Euro Hockey League.