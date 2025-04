Schaatsicoon steunt Irene Schouten met veelbesproken afscheid: 'Mooi dat het opgelost is'

Topschaatsster Irene Schouten heeft een rumoerige tijd achter de rug. Afgelopen week namen zij en Team Albert Heijn Zaanlander eindelijk afscheid van elkaar. Een onoverkoombare breuk, zo bleek. Tientallen mensen reageren op het afscheidsbericht van Schouten, waaronder een schaatsicoon.

Schouten had nog een contract tot en met april 2026, maar de schaatsster was niet meer welkom bij trainer Jillert Anema. De drievoudig olympisch kampioene stopte in 2024 met schaatsen, maar besloot begin 2025 toch weer een marathonwedstrijd te rijden. Hier was Anema het niet mee eens, waardoor ze kon vertrekken bij de ploeg.

Afscheid

'Na 10 mooie jaren neem ik afscheid bij team AH Zaanlander. Ik wil iedereen bedanken voor de mooie momenten die ik heb mogen meemaken. Waar deuren sluiten gaan andere open. Waar ik ook erg naar uitkijk! Stay tuned', schrijft ze op Instagram.

Marianne Timmer

Onder het bericht verschijnen tientallen steunbetuigingen, waaronder een berichtje van ex-topschaatsster Marianne Timmer. 'Weer naar voren kijken Irene, en mooi dat het opgelost is', laat ze weten. Andere volgers willen hun persoonlijke verhalen kwijt. 'Ik heb je hele carrière gevolgd en je hebt ons heel veel plezier gegeven. Veel succes met wat je nog gaat doen', schrijft een fan.

'Hoe dan ook achtste worden bij de marathon, zo vlug na je zwangerschap. Dat doen weinig je na, dus het is het gemis voor Zaanlander... Succes', schrijft een andere volger.

Toekomst

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de toekomst van de 32-jarige schaatsster eruit gaat zien. Of Schouten actief blijft in de schaatswereld is nog niet duidelijk. "Ze kijkt naar de verschillende opties die ze heeft", liet haar manager Dennis van der Laan eerder weten aan Sportnieuws.nl. De kans is groot dat Schouten zich gaat focussen op het marathonschaatsen. Het opstarten van een eigen ploeg is daarbij niet uitgesloten.

