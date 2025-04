Topschaatsster Irene Schouten hint op geheimzinnige wijze op nieuwe toekomst

Irene Schouten maakte vrijdagmiddag bekend Team Albert Heijn Zaanlander definitief te gaan verlaten. De grote vraag is nu op welke manier de topschaatsster actief blijft in de sport. Daar lijkt ze binnenkort meer duidelijkheid over te geven.

De 32-jarige Schouten, die ruim tien jaar actief was voor de ploeg van Jillert Anema, raakte begin dit jaar in onmin met de ploeg toen ze terugkeerde op het marathonijs. Iets meer dan een jaar geleden stopte ze met schaatsen en eind 2024 beviel ze van een zoontje. Toen Schouten twee maanden geleden een marathonwedstrijd wilde schaatsen, werd ze door AH Zaanlander niet opgesteld. Ze deed uiteindelijk in een neutraal, zwart pak mee aan de wedstrijd.

Niet veel later werd duidelijk dat beide partijen niet meer samen verder konden. Nadat Sportnieuws.nl eerder deze week onthulde dat de breuk snel definitief zou worden, volgde vrijdag de bevestiging. Schouten bedankte haar voormalig werkgever voor een 'supermooie tijd', waarin ze onder meer drie gouden olympische medailles won. "Ik wens ze veel succes in de toekomst."

De toekomst van Irene Schouten

Maar wat gaat Schouten zelf doen? Blijft ze actief in de schaatswereld? Haar manager Dennis van der Laan liet eerder deze week aan Sportnieuws.nl weten dat 'ze kijkt naar de verschillende opties die ze heeft'. De kans is zeer aanwezig dat Schouten zich gaat focussen op het marathonschaatsen en mogelijk een eigen ploeg begint.

'Stay tuned'

Voorlopig is het nog even gissen, maar via haar Instagram laat Schouten weten dat er snel nieuws aankomt. "Waar deuren sluiten gaan andere open. Waar ik ook erg naar uitkijk! Stay tuned."

Onder leiding van Anema boekte Schouten grootse successen. In 2022 won ze liefst drie gouden plakken op de Olympische Spelen, waarna de ze bijnaam de Koningin van Beijing kreeg. Daarnaast werd ze ook acht keer wereldkampioene op diverse afstanden.