Topschaatsster Joy Beune krijgt op haar verjaardag een waarschuwing van Kjeld Nuis: 'Helemaal voor mij'

Het is een feestelijke dag voor Joy Beune. De topschaatsster mag maandag 26 kaarsjes uitblazen en dat moet nauurlijk gevierd worden. Ze moet echter wel oppassen, want haar vriend Kjeld Nuis aast op een cadeau dat de schaatsster kreeg.

Beune werd op 28 april 1999 geboren in het Drentse Borne en dus is het maandag precies 26 jaar geleden dat ze ter wereld kwam. Om dat te vieren ontving ze een prachtige taart, maar ze moet oppassen voor haar vriend. Hij lijkt namelijk zijn zinnen daarop te hebben gezet.

'Helemaal voor mij'

"Level 26 unlocked", schrijft Beune op haar Instagram bij de foto met de verjaardagstaart en de schaatsster krijgt felicitaties van flink wat felicitaties uit de sportwereld. Collega-schaatsers Jenning de Boo, Angel Daleman en Pien Hersman zijn daar een aantal van, maar ook schaatsicoon Marianne Timmer en tennisser Jesper de Jong feliciteren haar. De Jong is de vriend van Hersman, die bij Team IKO ploeggenote is van Beune.

Ook Nuis, de vriend van de topschaatsster laat een berichtje achter. "Helemaal voor mij, hmmm", schrijft hij als reactie op het bericht van Beune. Dat kan natuurlijk op twee manieren worden opgevat, maar we zullen er in dit geval maar van uit gaan dat hij het over de taart heeft.

Feestelijke periode

Voor Beune is haar verjaardag toch een beetje de afsluiting van een feestelijke paar maanden. Ze kroonde zich tot de koningin van de WK afstanden door vorige maand in het Noorse Hamar drie gouden medailles te winnen. Ze was de beste op de 1500 en de 3000 meter en won samen met Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-De Jong ook de ploegenachtervolging.

Die prestaties konden ook op veel goedkeuring rekenen bij haar werkgever, want Team IKO besloot om haar te belonen met een nieuw contract. De schaatsster tekende een monsterdeal waardoor ze nog tot en met de Olympische Winterspelen van 2030 vastligt bij haar team. Zo'n lang contract is niet bepaald gebruikelijk in de schaatswereld.