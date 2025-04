Topschaatsster Joy Beune kondigt 'unieke deal in het schaatsen' aan: 'Nieuw hoofdstuk, dezelfde passie'

Heel mooi nieuws voor Joy Beune. De topschaatsster heeft haar contract bij Team IKO-X2O verlengd. Beune heeft een monstercontract getekend, want ze ligt nu tot en met de Olympische Winterspelen van 2030 vast bij haar ploeg.

Beune wordt beloond voor haar ijzersterke prestaties van de afgelopen tijd. De schaatsster pakte bij de WK afstanden vorige maand goud op de 1500 meter en de 3000 meter. Ook was ze met Antoinette Rijpma-De Jong en Marijke Groenewoud de beste op de ploegenachtervolging.

De overeenkomst is opvallend, want meestal kijken de ploegen niet verder dan de komende Olympische Winterspelen. Beune zal door de deal echter niet alleen ook de Spelen van Milaan voor haar team uitkomen, maar ook tijdens die van 2030 in Frankrijk.

Unieke deal

De topschaatsster reageert zelf met veel blijdschap op het nieuws: "Ik ben super trots dat Team IKO-X²O mijn contract heeft opengebroken en verlengd tot en met 2030! Het afgelopen jaar was fantastisch en ik heb het enorm naar mijn zin. Met het team, maar ook de partners die achter het team staan. We willen graag samen groeien en nog veel meer mooie gouden momenten samen creëren."

Ook het team is dolblij dat Beune nog vijf jaar vastligt: "Het is uniek in het schaatsen om zo'n langdurige samenwerking met elkaar aan te gaan en dat zegt genoeg over het vertrouwen dat wij in elkaar hebben. Joy is voor ons meer dan een atleet. Ze is een boegbeeld voor onze ploeg en voor onze familie van sponsoren. We staan te popelen om de komende jaren samen met Joy verder vorm te geven aan haar route en we zijn er van overtuigd dat ze nog veel beter kan."

Succesvolle combinatie

Beune stapte in 2022 van het toenmalige Jumbo-Visma over naar IKO-X2O en de samenwerking werd een regelrecht succes. De schaatsster brak in 2024 definitief door met goud op de 5000 meter tijdens de WK afstanden. Ze versloeg daar verrassend Irene Schouten, die tot op dat moment nagenoeg onverslanbaar was op de lange afstanden.

De 25-jarige Beune trok die lijn vervolgens moeiteloos door en werd ook wereldkampioene allround. Afgelopen schaatseizoen was de rijdster ook goed op dreef, want ze werd Nederlands kampioene allround en verliet de WK afstanden in Hamar met een flinke collectie aan medailles. Beune werd wereldkampioene op drie onderdelen en dat heeft haar dus een jarenlang contract opgeleverd.