Joy Beune is één van de boegbeelden van het Nederlandse schaatsen. Zij is dan ook vaak onderwerp van gesprek. Niet alleen met haar geweldige prestaties, maar ook vanwege haar uitstapjes buiten de ijsbaan én haar relatie met collega-schaatser Kjeld Nuis. Dit is Joy Beune, de 26-jarige langebaanschaatsster uit Borne.

Joy Beune bleek al op jonge leeftijd een groot talent en op de WK voor junioren in 2017 en 2018 maakte ze grote indruk. Ze pakte onder meer goud op de 1000 meter, de 1500 meter en de 3000 meter. Dat deed ze ook nog eens met nieuwe wereldrecords.

De verwachtingen waren dan ook hooggespannen toen Beune overstapte naar de senioren. Volgens Ireen Wüst kon de concurrentie er wel mee stoppen, omdat de nieuweling iedereen op een hoop zou rijden. Zo simpel bleek dat echter niet en de eerste jaren bij de senioren verliepen zonder echte hoogtepunten.

Ophef door relatie met Kjeld Nuis

Bij Jumbo-Visma (nu Team Essent) lukte het tussen 2018 en 2022 niet om grote prijzen te pakken en coach Jac Orie liet weten dat hij niet wist hoe hij dat op moest lossen. Ondertussen kreeg Beune een relatie met Kjeld Nuis en dat deed nogal wat stof opwaaien.

Nuis had een relatie met Jill de Robles en kreeg met haar een zoontje. Volgens De Robles ging de olympisch kampioen op de 1500 meter vreemd met Beune, zelf ontkende hij dat. Het zorgde in 2019 in ieder geval voor het nodige gedoe rond beide schaatsers, die inmiddels al vijf jaar samen zijn.

Mooiste sportvrouw van Nederland

In 2020 werd Joy Beune door FHM uitgeroepen tot mooiste sportvrouw van Nederland. "Daar ben ik heel trots op", reageerde ze. Van de fotoshoot die volgde, was ze behoorlijk onder de indruk. "Ik vind het zo bizar dat ik dit ben. Dat ik zo’n figuur heb, ben ik natuurlijk wel trots op. Ik train er hard voor. Al train ik niet voor een perfect lichaam, maar om zo hard mogelijk te kunnen schaatsen."

Playboy

Vier jaar later leverde haar dat wéér een uitverkiezing in een magazine op. Beune ging voor Playboy uit de kleren en schitterde in de decembereditie van het blad. "Ik moest erover nadenken, maar wist ook snel: Playboy is next level", zegt Beune. Zij besprak het aanbod met haar vriend, langebaanschaatser Kjeld Nuis. "Kjeld zei meteen: moet je doen! Hoe cool, hoe stoer! Als je het later terugziet, heb je het toch maar gedaan."

Onenigheid met Rintje Ritsma

Terug naar haar schaatsloopbaan. Beune aasde lange tijd op een plek in de Nederlandse ploegenachtervolging, maar kreeg het eind december 2022 aan de stok met bondscoach Rintje Ritsma. Toen vaste keuze Antoinette Rijpma-de Jong zich ziek meldde, lag er een kans voor Beune, maar zij meldde zich ook ziek. Tot onbegrip van Ritsma, die twijfelde aan de keuzes van de schaatsster. "Wij hebben er een goed gesprek over gehad en daarin verschillen wij van mening", sloot Ritsma de zaak af.

Flaters bij de ploegenachtervolging

In 2023 baarde Beune, inmiddels vast lid van de ploegenachtervolging, opnieuw opzien met twee op zijn zachtst gezegd ongelukkige optredens. Eerst kostte een blote enkel Nederland de wereldtitel, vervolgens ‘vergat’ ze tijdens de World Cup in Polen haar transponder. Twee gewonnen races, maar geen medailles.

Met name het laatste voorval kwam haar op veel kritiek te staan. Bondscoach Rintje Ritsma wilde voortaan een oppas naast haar neerzetten en BNNVara-presentator Erik Dijkstra ging nog veel verder. “Dit is een reactie van iemand die geestelijke 10 jaar oud is”, schreeuwde hij.

i Joy Beune (m) tussen ploeggenoten Irene Schouten (l) en Marijke Groenewoud na het debacle met de transponder.

‘Hoe kan je nou zo dom zijn?’

De kritiek deed Beune veel. "Mijn telefoon liep vol. Ik heb niet eens alles gelezen, want daar werd ik niet echt vrolijk van. Echt héél lullige dingen. Dat ik een achterlijke, domme trien ben, weet je wel”, zei ze tegenover het AD. Aan Nuis had ze in die periode weinig, zo vertelde hij in De Telegraaf: “Zij belde mij op en ik zei alleen maar, hoe kan je nou zo dom zijn? Dat was misschien niet heel lief."

Wereldtitels Joy Beune

Beune beleefde in Calgary in 2024 een uitermate succesvolle WK afstanden. Op de ploegenachtervolging pakte ze samen met Schouten en Groenewoud het goud. Later in het toernooi zorgde ze op de 5000 meter voor een grote sensatie door Irene Schouten af te troeven en zo haar eerste individuele wereldtitel te pakken. Op de 1500 meter wist ze vervolgens ook nog brons te veroveren.

De WK afstanden van 2025 in het Noorse Hamar werden echter nog succesvoller. Op de 1500 en 3000 meter greep ze de individuele wereldtitel en samen met Antoinette Rijpma-De Jong en Marijke Groenewoud greep ze het goud op de teampursuit. Haar titel op de vijf kilometer kon Beune niet verdedigen, omdat ze eerder kwalificatie voor die afstand misliep. Maar met drie keer goud werd zij 'gewoon' de schaatskoningin in van de WK afstanden in Hamar.

WK allround

Overigens heeft Beune ook al een wereldtitel allround achter haar naam staan. Op haar eerste WK allround in 2024 reed Beune naar een tiende plek op de 500 meter en vervolgens won ze de 3000 meter. Het leverde de tweede plek in de tussenstand op na dag één. Op de zondag won zij de 1500 meter én de 5000 meter, waardoor de wereldtitel naar Beune ging.

Beune gaat in het schaatspak van Team IKO-X2O op jacht naar nieuwe successen in het schaatsen. Maar de droom van individueel olympisch goud zal nog vier jaar uitgesteld moeten worden. Ze plaatste zich niet voor haar geliefde 1500 meter tijdens het OKT, vanwege een misser door een probleem met de rits van haar schaatspak. Ze kwam wel in actie op de 3000 meter tijdens de Winterspelen in Milaan, maar daar greep ze met haar vierde plek net naast de medailles. Ze kan nog wel eremetaal bemachtigen op de ploegenachtervolging.

Paspoort Joy Beune