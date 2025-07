Jutta Leerdam kan geen genoeg krijgen van de prachtige jurk die zij afgelopen weekend droeg bij een boksgevecht. De topschaatsster deelt maandag een TikTok over het leed van atleten en is dankbaar voor de zeldzame 'beloning' die zij kreeg.

Leerdam schitterde afgelopen zaterdag in het Wembley-stadion in een prachtige jurk. De topschaatsster zag daar vanaf de eerste rij hoe Oleksandr Usyk van Daniel Dubois won en zich zo tot onbetwiste wereldkampioen kroonde. De 26-jarige Westlandse zat daar aan de zijde van haar verloofde Jake Paul, die ook wil strijden om de wereldtitel bij het boksen.

Voor Leerdam was het een fijne onderbreking van het leven als topsporter. Zij bereidt zich momenteel voor op nieuwe schaatsseizoen, met begin 2026 ook nog eens de Olympische Winterspelen. Ze was dan ook dankbaar dat ze in prachtige kleding rond kon lopen.

'Voelt als een beloning'

Leerdam gaf eerder al eens dat ze véél mooie kleren heeft, maar als topatlete bijna nooit de tijd heeft om het te dragen. Daar haakt ze in haar nieuwste TikTok ook op in. "Wanneer je een atleet bent en je krijgt een kans om je mooi aan te kleden", schrijft Leerdam bij de video, terwijl ze in haar jurk rondjes draait door de woonkamer. "Het voelt als een beloning."

The Sun was enorm onder de indruk van Leerdam bij Wembley: "Jake Paul zat vlak naast de ring tijdens het gevecht tussen Usyk en Dubois, maar het was zijn verloofde Jutta Leerdam die de show stal. Paul liep hand in hand het stadion binnen met de topschaatsster, die een doorschijnende jurk droeg."

Toekomst buiten het schaatsen

De topsprintster maakt zich op voor haar laatste seizoen als professionele schaatsster. Na dit seizoen hoopt zij namelijk aan kinderen te beginnen met Paul. Leerdam zal dan naar Puerto Rico verhuizen, waar de Amerikaanse bokser al een ranch van 39 miljoen dollar heeft gekocht. Het Caribische eiland voelt voor Leerdam al als 'thuis', schreef ze vaker op sociale media.