Jutta Leerdam genoot afgelopen weekend van de bruiloft van haar schoonbroer Logan Paul, die trouwde met Nina Agdal. Met de gebroeders Paul weet je dat er veel gekke dingen zullen gebeuren.

Zo vocht Leerdams verloofde Jake Paul met de bruidstaart. De Amerikaanse bokser deelde zelf al beelden dat hij met zijn vuisten tegen de enorme witte taart aan ramt, terwijl zijn net getrouwde broer juichend staat toe te kijken. Na een paar rake klappen vallen ze elkaar in de armen.

Leerdam besloot er een paar dagen later een TikTok aan te wijden. De video zelf verklapt nog niks: Paul springt in zijn pak over zijn verloofde heen, waarna ze elkaar romantisch vasthouden. De topschaatsster heeft een prachtige blauwe jurk aan. En als achtergrondmuziek wordt het bekende TikTok-liedje Pretty Little Baby van Connie Francis (uit 1962!) afgespeeld.

'Je kan nu nog vluchten, meid'

Maar de tekst in de video spreekt boekdelen: 'Ze weet het op dit moment nog niet, maar hij gaat met een taart vechten.' In de caption deelt Leerdam er een lach- en een huilpoppetje bij, om maar aan te geven dat ze ook niet weet wat ze ervan vindt. Dat weten haar volgers wél. Een reactie met liefst 17.000 likes: 'Je kan nu nog vluchten, meid.'

Leerdam nam haar volgers afgelopen weekend mee in haar video's om te laten zien op welke prachtige locatie ze was. Haar verloofde Paul had een zeer luxe huis gehuurd aan het Comomeer, waar ook de bruiloft van Logan Paul en Nina Agdal was. "Ik ben zo blij om hier te zijn na al het harde werk. Ik weet dat dit niet normaal is en ik ben zo dankbaar voor alles", schreef de schaatsster.

Cruciaal schaatsseizoen

De 26-jarige Westlandse is ondertussen in voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen. Leerdam heeft haar zinnen gezet op de Olympische Winterspelen van 2026, waar zij goud wil pakken op de 1000 meter. Dan heeft zij alle grote medailles binnen. Samen met Paul hoopt zij na het komende seizoen aan kinderen te kunnen beginnen. Daarmee zit haar carrière als schaatsster er hoogstwaarschijnlijk op.