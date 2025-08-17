Jutta Leerdam en haar verloofde Jake Paul hebben een bijzondere week beleefd. Ze waren in Italië voor de bruiloft van Nina Agdal en Jake zijn broer Logan Paul. Een dag later was het echter hommeles...

Leerdam had voor de festiviteiten flink wat spulletjes meegenomen. Zo ook haar slippers. Maar toen stal Juanpa Zurita, een Mexicaanse acteur en tevens vriend van Jake en Logan, haar slippers.

Jake liet het er niet bij zitten en eiste dat Zurita de slippers teruggaf. “Geef mijn verloofde haar f***** slippers terug", riep hij in een video die op zijn Instagram-story verscheen. Maar zo eenvoudig ging dat niet. De Mexicaan aarzelde even, deinsde terug en liep vervolgens de deur uit, nog steeds met de slippers van Leerdam aan zijn voeten.

i De desbetreffende slippers. © @jakepaul zijn Instagram-story.

Het lijkt erop dat het schoeisel van de schaatsster uiteindelijk gewoon weer bij de rechtmatige eigenaar terecht zijn gekomen, want Jake sloot de dollende video af met een lach.

Bruiloft

Leerdam was dus in Italië voor de bruiloft van haar schoonbroer en schoonzus. Die bruiloft liet even op zich wachten. Logan en Nina zijn sinds 2022 samen na een ontmoeting op een nieuwjaarsfeestje. In 2023 deed Paul het model een huwelijksaanzoek. Nog vóór de bruiloft kregen ze in september 2024 hun eerste kindje: Esmé Agdal Paul.

Vrijdag gaven ze elkaar eindelijk het jawoord. Broer Jake en zijn vriendin waren er natuurlijk bij en trokken volop de aandacht. Leerdam straalde naast Agdal tijdens de fotosessie in een blauwe, nauwsluitende jurk, terwijl de bruid schitterde in een kanten jurk met strak korset.

Olympische Winterspelen in het vooruitzicht

De bruiloft vond plaats in Italië, waar Jake en Jutta nog even genoten van de prachtige omgeving en het heerlijke eten. Toch moet de Nederlandse schaatskampioene, met de Olympische Winterspelen in het vooruitzicht, goed op haar voeding letten. Dat is ook te zien op de foto’s op haar Instagram: van een aardbeientaart at ze alleen het fruit en in plaats van pizza of pasta koos ze voor een salade.

Leerdams grote doel is om tijdens de Spelen olympisch goud te winnen op de 1000 meter. Vier jaar geleden eindigde ze op haar favoriete afstand nog als tweede, achter Miho Takagi. Na de Winterspelen kan Leerdam zich gaan bezighouden met de planning van haar eigen bruiloft. Eind maart vroeg Paul haar ten huwelijk, en de 26-jarige zei zonder twijfel 'ja'.