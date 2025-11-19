Jutta Leerdam en Kim Kardashian. Het leek jarenlang een combinatie die niet voor te stellen was. Toch is het zo, na de nieuwe deal die de Nederlandse topschaatsster sloot met Nike. Vanuit Nederland reageren twee experts vol enthousiasme op het nieuws. "Ze is prachtig, presteert fantastisch en het is nooit saai in haar dagelijks leven."

Leerdam is de laatste jaren niet alleen uitgegroeid tot wereldtopper in het vrouwelijke schaatsen, maar ook tot bekendheid onder de jongeren. Haar sociale media, waaronder Instagram en TikTok, groeiden extreem vanwege haar prestaties en manier van doen. Tel daarbovenop haar relatie met de boksende influencer Jake Paul en je bent ineens miljoenen volgers rijker.

Mogelijk stijgen Leerdams volgersaantallen door haar nieuwste samenwerking helemaal naar ongekende hoogte. Na haar succesvolle World Cup in Salt Lake City kondigde ze aan onderdeel te zijn van Skims, waar de wereldberoemde tv-ster Kim Kardashian en Nike bij betrokken zijn. 'Kan iemand me knijpen?', zette de Nederlandse bij een fotoreeks.

In voetsporen van sportlegendes

Met de deal volgt ze het voorbeeld van ex-toptennisster Serena Williams en topatlete Sha'Carri Richardson. De drie tonen gelijkenissen: ze waren of zijn alledrie dominant in hun sport en immens populair op sociale media. Het maakt ze interessant voor campagnes van Skims, dat in samenwerking met Nike afgelopen september hun eerste sportlijn presenteerde. De waarde van NikeSkims wordt momenteel geschat op zo'n 4,3 miljoen euro.

'Prachtige' Leerdam krijgt steun uit Nederland

Niet alleen Leerdam is enthousiast, dat geldt ook voor twee Nederlandse sportmarketeers. Chris Woerts en Bart van Oosterhout zijn zeer positief ver het nieuws. "Met deze overeenkomst wordt ze een wereldmerk", stelt Woerts. "In Amerika zijn de mogelijkheden namelijk onbegrensd. Zeker met haar look sen relatie met Jake Paul. Die combi is goud." Daar sluit Van Oosterhout zich bij aan. "Jutta Leerdam is daarbij zeker een schot in de roos. Ze is prachtig, presteert fantastisch en het is nooit saai in het dagelijks leven. Dus ja, Jutta mag heel blij zijn met deze overeenkomst, maar Nike andersom net zo goed."

Woerts springt in de bres voor Leerdam

Zeker het met oog op de Olympische Winterspelen in Milaan kan het 'merk' Leerdam nog veel groter worden. De Nederlandse is al jarenlang succesvol en boekte ook dit seizoen een overwachts succes op het ijs. In Salt Lake won ze ietwat verrassend de 1000 meter in een zeer snelle tijd. Aankomend weekend komt ze in actie op het eveneens snelle ijs in het Canadese Calgary. Woerts verwacht dat Leerdam gewoon goed blijft presteren, ondanks alle randzaken. "Iedereen verwachtte toen zij een relatie kreeg met Jake Paul, dat het ten koste zou gaan van het schaatsen. Maar daar is niks van gebleken. Ze blijft presteren."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.