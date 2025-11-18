De World Cup schaatsen in Salt Lake City zit er pas net op, maar de toppers moeten alweer door voor het volgende wereldbekerweekend. Een dikke twee uur vliegen noorderlijker wacht in Canada komend weekend al de tweede World Cup van het seizoen. De Olympic Oval in Calgary is het decor van een nieuw hoofdstuk in dit olympische seizoen. De tijden zijn voor de Nederlandse fans weer niet al te gunstig, zeker op vrijdag. Zie hier het volledige programma.

Het is in Calgary acht uur vroeger dan in Nederland en dat is van flinke invloed op de uitzendtijd van de World Cup hier op televisie. Net als in Salt Lake City wordt er op vrijdag midden in de nacht afgetrapt, in Nederland is het dan zelfs officieel al zaterdag. Om 01.00 uur zaterdag 22 november begint de eerste afstand in de a-groep, al is de b-groep deze World Cup ook al interessanter. Elisa Dul is bijvoorbeeld gedegradeerd op de drie kilometer van a naar b en ook een aantal mannen op de 5000 meter stelden dusdanig teleur dat ze een divisie lager moeten beginnen.

Alle deelnemers per afstand vind je hier.

Dag 1: Jutta Leerdam begint

De World Cup in Calgary zit qua programma hetzelfde in elkaar als in Salt Lake City. Op de eerste dag staan de 3000 meter (vrouwen), 5000 meter (mannen) en de 1000 meters bij allebei op het programma. Jutta Leerdam wil in Canada haar gouden status voortzetten en bij de mannen is het weer letten op Jordan Stolz. Het enige is wel dat er in Calgary begonnen wordt met de kortste afstanden en daarna de langste.

Vrijdagavond/zaterdagnacht

1.00 uur - 1000 meter vrouwen

1.33 uur - 1000 meter vrouwen

2.16 uur - 3000 meter vrouwen

3.12 uur - 5000 meter mannen

Dag 2: 500 en 1500 meters

Zaterdagavond (Nederlandse tijd) is het dan weer tijd voor dag 2 in de a-groep. De mannen en vrouwen rijden hun eerste 500 meters en daarna zijn de middellange afstandspecialisten aan de beurt op de 1500 meter. Joy Beune was bij de vrouwen het snelst in Salt Lake City en hoopt haar goede vorm door te zetten. Ook hier is het weer kijken naar Stolz, die in zijn thuisland drie keer goud won.

Zaterdag

20.30 uur - 500 meter vrouwen (1)

20.58 uur - 500 meter mannen (1)

21.37 uur - 1500 meter vrouwen

22.17 uur - 1500 meter mannen

Dag 3: teamonderdelen en 500 meters

De zondag is weer de slotdag en die wordt ook in Calgary weer afgesloten met de teamonderdelen (ploegenachtervolging en mass starts). Tussendoor is het dan tijd voor de tweede 500 meters. Kan Femke Kok haar eigen gereden wereldrecord verder aanscherpen? De verwachting is van niet, aangezien het ijs in Calgary een beetje langzamer is dan in Salt Lake City. Het is te hopen dat de organisatie de finish van de mass start wél weer op orde heeft, want die liep tijdens de eerste World Cup in de soep.

Zondag

21.00 uur - ploegenachtervolging vrouwen

21.28 uur - ploegenachtervolging mannen

22.06 uur - 500 meter vrouwen (2)

22.34 uur - 500 meter mannen (2)

23.17 uur - mass start vrouwen

23.38 uur - mass start mannen

00.06 uur - Mixed Relay

Veranderingen bij Nederland

TeamNL reist met dezelfde rijders af naar Calgary, maar toch zijn er een paar kleine aanpassingen gedaan. Bondscoach Rintje Ritsma heeft de opstellingen bij de mannen én vrouwen voor de ploegenachtervolging veranderd.