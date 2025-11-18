Wat al lang in de lucht hing, werd maandag dan toch echt bevestigd. Jake Paul (de verloofde van Jutta Leerdam) gaat het in de ring opnemen tegen bokslegende Anthony Joshua. Dit nieuws zorgde voor veel verbaasde reacties, waar onder bij de eigen moeder van Paul. "Mijn mond viel open."

Na zijn spraakmakende partij tegen boksicoon Mike Tyson, die Paul overigens won, is hij klaar voor een nieuwe uitdaging. De Amerikaanse influencer gaat het vrijdag 19 december (in Nederland zaterdag 20 december) opnemen tegen zesvoudig wereldkampioen Anthony Josua. Het duel wordt geen demonstratiepartij en is dus officieel in de zwaargewichtklasse. Hiervoor moet de 28-jarige verloofde van Leerdam nog wel wat kilo's aankomen.

'Weet je dit zeker Jakey?'

Het omstreden plan van Paul om te gaan vechten tegen Joshua deed bij velen hun wenkbrauwen fronsen. Zo ook bij zijn bloedeigen moeder Pam Stepnick. Op haar Instagram-verhaal deelde zij haar reactie op het gevcht van haar zoon. "Holy sh*t. Mijn mond viel open van verbazing en ik stampte met mijn voeten", schreef ze bij de aankondiging van het gevecht tussen haar zoon en de 36-jarige Brit.

Op haar volgende verhaal komt Stepnick met een duidelijke waarschuwing in de richting van Paul. Zo deelt ze een vergelijking van de prestaties tussen haar zoon en de olympisch kampioen boksen van 2012. Ze schrijft daarbij: "Weet je dit zeker Jakey? Ik bedoel, zes wereldtitels..."

'Dat betekent dan niet dat het in scéne is gezet'

Naast de schoonmoeder van Leerdam komen er nog meer waarschuwingen aan het adres van Paul. Zo vindt ook oud-topbokser, George Groves, het gevecht tegen Joshua een doodsvonnis voor Paul. "Zijn gevecht tegen Joshua is in mijn ogen niet zo slim", vertelt hij in de podcast SunSport’s Split Decision show.

Ook waarschuwt Groves ervoor dat het gevecht kan lijken of dat het in scène is gezet, als Joshua niet snel afhandelt met Paul. "Als hij (Joshua) hem (Paul) niet binnen dertig seconden knock-out slaat, denk ik dat hij gewoon een beetje een rotklus heeft gehad, maar dat betekent dan niet dat het in scène is gezet."

Waar en wanneer?

Het veelbesproken gevecht tussen Paul en Joshua vindt plaats in Miami en begint in Nederlandse tijd op zaterdagochtend 20 december om 02.00 uur. Het duel wordt live uitgezonden op streamingdienst Netflix.