Jutta Leerdam kende een geslaagde World Cup in Salt Lake City met een mooie zege op de 1000 meter. En dat succes geeft ze een passend vervolg. Op Instagram kondigt ze een mooie samenwerking met Nike aan.

Leerdam is het gezicht van de nieuwste lijn met sportkleding voor vrouwen van Nike genaamd NikeSKIMS. Voor dat merk test de schaatsster onder andere sport bh's, sportleggings en andere trainingskleding die je helpen om beter te presteren. Leerdam kan zelf bijna niet geloven dat ze nu samenwerkt met het grote sportmerk Nike. 'Kan iemand me knijpen', zet ze bij de foto's in de NikeSKIMS-kleding.

Ook Nike is blij dat Leerdam het nieuwe gezicht is van de nieuwste SKIMS-kledinglijn. "Als wereldkampioen schaatsen weet Leerdam dat jezelf goed voelen in je lichaam cruciaal is voor topresultaten." Ook de 26-jarige schaatsster zelf beaamt dit. "Ik wil in de spiegel kijken en gelijk denken dat dit mijn dag is. Dat is zonder twijfel een krachtig iets. Ik denk dat wanneer je jezelf in de spiegel ziet en je ziet er goed uit, dan krijg je een boost in je zelfvertrouwen en ga je uiteindelijk sneller schaatsen."

Kim Kardashian is één van de oprichters van SKIMS. De Amerikaanse mediapersoonlijkheid heeft op Instagram liefst 354 miljoen volgers. Zelf heeft Leerdam inmiddels bijna vijf miljoen volgers op Instagram. De teller van haar verloofde Jake Paul staat op ruim 28 miljoen volgers. De waarde van het merk SKIMS wordt overigens op zo'n vijf miljard dollar geschat.

Lovende reacties

Onder de post van Leerdam reageren andere bekenden uit haar omgeving lyrisch over de samenwerking. Zo reageert haar verloofde Jake Paul vol trots. 'Gestoord', reageert de bokser onder de post van Nike in samenwerking met zijn geliefde. Ook bekende influencer en presentatrice Monica Geuze reageert. 'Hou op, wat enig', reageert de Amsterdamse. Presentatrice Patty Brard laat weten dat de schaatsster er 'beeldig' uitziet.

World Cup in Salt Lake City

Voor Leerdam begon de World Cup in Salt Lake City afgelopen weekend weergaloos. De topschaatsster verraste vriend, vijand en zichzelf door de 1000 meter te winnen voor Femke Kok. Op de 500 meter op de slotdag eindigde ze als tiende, maar het opvallendste moment rond Leerdam gebeurde aan het begin van de dag. Tijdens het inrijden botste ze op de Canadese Ivanie Blondin. Beide schaatssters raakten gelukkig niet gewond en konden hun afstand die op de zondag gepland stond gewoon rijden.