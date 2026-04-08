Jutta Leerdam beleefde deze week een wel heel bijzondere dag. De topschaatsster werd namelijk uitgenodigd door haar sponsor Nike in de Verenigde Staten. Daar werd ze bovendien op een speciale manier in het zonnetje gezet. Haar status als wereldster rijst daarmee tot ongekende hoogte.

Jutta Leerdam had al enige tijd niks meer van zich laten horen. Nu komt ze met een indrukwekkende post. De olympisch kampioene op de 1000 meter was namelijk bij het hoofdkantoor van sportgigant Nike. Daar kreeg ze een wel heel warm onthaal.

'Fantastische dag'

Op haar eigen Instagram deelt de Westlandse een reeks plaatjes van het bijzondere bezoek. "Ik heb een fantastische dag gehad op het Nike-hoofdkantoor. Bedankt dat ik er mocht zijn. Het is een eer om deel uit te maken van de Nike-familie", schreef Leerdam bij de post. Bovendien is ook haar verloofde Jake Paul erg te spreken over zijn vriendin. Hij laat weten enorm 'trots' te zijn op Leerdam.

En uiteraard, zoals een echte olympisch kampioene betaamt, had ze allebei haar medailles van de afgelopen Spelen meegenomen. Bovendien werd ze opgewacht met onder andere een smakelijke lunch. Om haar status als wereldtopper nog eens extra kracht bij te zetten, kreeg ze een plaats op de fotomuur tussen wereldsterren als onder anderen voetballer Vinicius Júnior, basketballer Luka Doncic, en tennistopper Carlos Alcaraz, allen officiële Nike-atleten.

Bijzondere samenwerking

De speciale dag zet de bijzondere samenwerking tussen Leerdam en Nike nog eens extra kracht bij. In december maakten het sportbedrijf en de topschaatsster hun samenwerking wereldkundig. Daarmee kwam toen een droom uit voor de 27-jarige Leerdam. "Ik kan het nog steeds niet helemaal geloven. Het kleine meisje binnen in mij lacht zo breed en de vrouw die ik ben geworden is zó trots", vertelde ze toen over de samenwerking, die haar tot officiële Nike-atlete maakte.

Olympische rel

Haar zichtbaarheid als Nike-atlete werd op de afgelopen Olympische Spelen alleen maar toe, en niet alleen door haar puike prestaties. In Milaan werd ze de hoofdpersoon in een klein relletje, nadat een stukje van haar Nike-sportbeha te zien was bij het openritsen van haar schaatspak. Aangezien dat nota bene na haar gouden race was, stonden de kranten er toen vol van.

Status als wereldster

Met haar status, die inmiddels is gerezen tot die van wereldster, is het meer dan verdiend dat Leerdam zo speciaal in het zonnetje wordt gezet. Bovendien laat ze met campagnes als deze zien dat ze veel meer is dan alleen haar sportieve prestaties. Ze staat symbool voor een nieuwe generatie topsporters die durven op te vallen en vooral altijd zichzelf blijven.