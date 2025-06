Het jongste zusje van topschaatsster Jutta Leerdam beleefde donderdag een heerlijke dag. De achttienjarige Beaudine Leerdam kon na goed nieuws met de champagne spuiten.

Haar post op Instagram laat geen twijfel over de uitslag bestaan: 'GraduATE'. Beaudine schrijft 'ate' expres in hoofdletters, om aan te geven dat ze het uitstekend heeft gedaan. Het komt van de uitsprak 'she ate (and left no crumbs)', die veel wordt gebruikt onder jongeren. In de hashtags wordt duidelijk voor welk niveau ze is geslaagd: VWO.

'Zo trots op jou', reageert Jutta onder de post. De topschaatsster deelde een paar weken geleden al een story op Instagram waarbij ze genoot van een rustdag, terwijl haar jongste zusje (18) aan het blokken was voor haar examens. Ook oudste zus Merel is trots op Beaudine: 'YES GIRL YOU DID IT.

Iedereen mag het weten

Het feestbeest laat in een video zien dat ze een fles champagne ontkurkt. Ze deelt de post met liefst 54.000 volgers. Ondertussen kunnen meer dan vijf miljoen mensen in de story van topschaatsster Leerdam hetzelfde zien, met de tekst: 'Onze baby is geslaagd.'

Afgelopen week stonden Jutta en Beaudine nog samen te dansen in hun woonkamer. In matchende pyjama's lieten zij de volgers van de schaatsster op TikTok weten een logeerpartijtje te doen. Beaudine had haar examens toen al afgerond en zat in spanning voor het verlossende belletje.

Laatste seizoen als schaatsster

Sprintkanon Leerdam (26) maakt zich op voor haar laatste seizoen als schaatsster. Zij wil na dit belangrijke jaar namelijk aan kinderen beginnen met Jake Paul, die haar dit jaar ten huwelijk vroeg op Puerto Rico. Maar voordat haar leven op het eiland in de Caraïben écht gaat beginnen, wil Leerdam nog een gouden medaille op de 1000 meter bij de Olympische Winterspelen pakken. Dat is de enige grote plak die nog ontbreekt in haar prijzenkast.