Topschaatsster Merel Conijn laat zich op haar sociale media van een hele andere kant zien. Op Instagram toont ze een foto van zichzelf in pyjama, met daarbij een emotionele oproep aan de rest van Nederland. De Nederlands kampioene op de 3000 en 5000 meter zet zich in voor een andere grote passie in haar leven.

Conijn (24) heeft een groot doel in haar leven, dat ze al had voordat ze schaatsster werd: het helpen van minderbedeelden in de wereld. In dat kader doet ze de oproep in pyjama, waar ze veel lof voor oogst op Instagram. "Vandaag doe ik mee met de Nationale Pyjamadag van War Child. Niet om te slapen, maar om wakker te blijven voor kinderen die opgroeien met oorlog en geweld. Miljoenen kinderen in oorlog slapen in angst. Zonder rust. Zonder veiligheid", toont ze zich betrokken op Instagram.

'Ieder kind heeft recht op een veilige nacht'

"Terwijl goed slapen een eerste stap is naar herstel. Naar dromen, leren en weer kind durven zijn. Doe jij ook mee? Hijs jezelf in pyjama, tag War Child en laat zien dat ieder kind recht heeft op een veilige nacht en zorgeloos dromen!", schrijft ze bij haar post. Die krijgt veel hartjes en steunbetuigingen. Volgers applaudisseren virtueel voor de actie van Conijn. "Wat goed van je", zegt iemand. "Credits naar de fotograaf voor dit mooie shot", "Prachtig initiatief", en ook War Child zelf reageert met hartjes.

'Het liefst in Afrika'

In de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside vertelt Conijn meer over haar innerlijke roep om bijvoorbeeld kinderen te helpen. "Als kind wilde ik vroeger altijd iets beginnen, eigenlijk iets voor mezelf, en het liefst in Afrika. Maar toen kwam ik erachter dat er al heel veel goede doelen waren. Dat besefte ik al toen ik een jaar of twaalf was. Toen dacht ik: ik denk niet dat er nog een goed doel bij hoeft."

Beluister hieronder de aflevering van Schaats Inside met Merel Conijn:

Actie tijdens WK

De afgelopen tijd kwam ze in contact met het goede doel Warchild, dat kinderen in oorlogsgebieden wil helpen. "Daar heb ik toen met het WK wat mee gedaan", vertelt ze. "We wilden symbolisch voor de vijf kilometer 5000 euro ophalen, voor kinderen in oorlog. En ik had ook het logo op mijn pak gedaan. Heel simpel. Dat hebben we toen gedaan."