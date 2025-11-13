Merel Conijn heeft een wens die al ouder is dan haar ambitie om topschaatsster te worden, maar dat ze daarvoor in de spotlights moet staan vindt ze lastig. Dat vertelt ze in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. "Nu is het goede moment om het te vertellen."

Conijn leeft als topsporter met een duidelijke focus, maar toch speelt er meer dan alleen schaatsen. "Ik heb eerst natuurlijk altijd wel gestudeerd, maar dat heb ik het even op pauze gezet", vertelt ze. "Ik deed communicatiewetenschappen."

De studie paste bij haar interesse om iets naast de sport te doen. "Op een gegeven moment dacht ik: ik kan nu nog wel verder studeren, maar volgens mij, als ik zou willen, kan ik al wel gewoon een beetje dingetjes op gaan pakken. Dus daar ben ik me toen een beetje in gaan verdiepen."

Beluister hieronder de aflevering van Schaats Inside met Merel Conijn:

'Dit idee was er eerder'

Ze onthult vervolgens dat haar plannen verder gaan dan alleen het volgen van een studie. "Ja, ik denk, dit idee was er eerder dan om te gaan schaatsen. En dat heb ik gewoon nooit helemaal los kunnen laten", zegt ze. "En nou vind ik schaatsen gewoon heel leuk."

Ze lacht erbij, maar de gedachte is serieus. "Als kind wilde ik vroeger altijd iets beginnen, eigenlijk iets voor mezelf, en het liefst in Afrika. Maar toen kwam ik erachter dat er al heel veel goede doelen waren. Dat besefte ik al toen ik een jaar of twaalf was. Toen dacht ik: ik denk niet dat er nog een goed doel bij hoeft."

Samenwerking met goed doel

Toch bleef het idee hangen. "Wat je heel vaak hoort over goede doelen, is dat mensen zich afvragen: gaat het geld wel naar de juiste plek? Of gaat het alleen naar de directeur? En toen dacht ik, er moet eigenlijk iets op gevonden worden dat het gewoon wat transparanter wordt en dat het vertrouwen wat meer terugkomt. En daar zat ik een beetje mee, van: hoe kan dat dan?"

De afgelopen tijd kwam ze in contact met het goede doel Warchild, dat kinderen in oorlogsgebieden wil helpen. "Daar heb ik toen met het WK wat mee gedaan", vertelt ze. "We wilden symbolisch voor de vijf kilometer 5000 euro ophalen, voor kinderen in oorlog. En ik had ook het logo op mijn pak gedaan. Heel simpel. Dat hebben we toen gedaan."

‘Als ik echt wat wil doen, moet ik me uitspreken’

Praten over dit onderwerp doet ze niet vaak. "Ik heb dit nog niet zo in een interview gezegd, maar dit is wel spannend om te vertellen", zegt ze. "Ik hou er niet van om in de spotlight te staan. Als je me vroeger in de klas had gezien, dan stond ik liever achter het gordijn dan op het podium. Maar op een gegeven moment had ik wel door: als ik echt wat wil doen, dan moet je je ook wel durven uitspreken."

Dat blijft moeilijk, geeft ze toe. "Ik moet zeggen dat ik dat nog steeds best lastig vind. Maar ik denk wel: als ik dit nu wil doen, is dit misschien een goed moment om het te vertellen. Want ik zou het wel heel vet vinden als dat lukt. En ik heb ook zoiets van: ja dat kan en in mijn ogen is het ook gewoon vet belangrijk. En dat is dan belangrijker dan mijn eigen schaamte."

