Het leven van een topschaatster bestaat in de zomer voor een deel uit hoogtestages in het buitenland. Zo zat Kjeld Nuis de afgelopen tijd in Inzell, terwijl Joy Beune in Andorra was. Het schaatskoppel kan elkaar bijna weer in de armen sluiten.

Nuis was met Team Reggeborgh in Inzell, waar ook een schaatsbaan ligt. Die is in de zomer - net als Thialf - gewoon toegankelijk om rondjes over het zomerijs te knallen. De ervaren schaatser (35) deelde donderdagochtend een story op Instagram, waarbij hij aangaf dat het trainingskamp erop zat. Hij genoot nog van een laatste 'trainingskamphotelkamerbakkie' koffie, met zijn zelf meegenomen koffiemachine.

Ook Beune is weer terug in eigen land. De stayer was de afgelopen periode in Andorra, samen met haar Team IKO X2O-ploeggenoten Stijn van de Bunt en Jesse Speijers. Beune deelde op Instagram een fotoreeks van hoe haar maand eruitzag, waarop Speijers met een knipoog reageerde: 'Gewoon een hele maand met jou overleefd.'

'Tot vanavond'

Daar zag Beune ook wel de humor van in: 'Hierbij je 'goed gedaan-trofee'.' De 26-jarige Beune kan straks even bijkomen van de maand met Speijers, maar alleen zal ze geen seconde zijn. Nuis reageerde namelijk ook onder de post met een hartje en de tekst: 'Tot vanavond.' Zijn vriendin kan niet wachten: 'Eindelijk.'

Het koppel maken zich op voor een olympisch seizoen. Waar Nuis zich voor de derde keer hoopt te kwalificeren (de vorige twee deelnamers leverden drie gouden plakken op), daar kan Beune haar debuut maken op de Olympische Winterspelen. Dan moet ze nog wel het olympisch kwalificatietoernooi overleven.

Beune baalt een beetje

Daar baalt ze een beetje van. Beune had stiekem gehoopt op beschermde plekken voor de absolute topschaatsers. In de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside zegt zij: "Nou heb ik het zelf niet aangegeven, maar het zou natuurlijk wel goed zijn voor de KNSB om je schaatsers te beschermen. Zeker ook bijvoorbeeld voor een Jenning de Boo of een Femke Kok, die ook wereldkampioen zijn geworden. Het scheelt gewoon heel veel energie."

Beune wijst in dit verband naar het buitenland, waar de kwalificatie veel eerder wordt afgerond. “Alle andere landen hebben dit niet. Die weten al dat ze zijn geplaatst en wie er gaan. Die kunnen zich optimaal voorbereiden voor de Spelen zometeen. Het belangrijkste doel voor de KNSB, lijkt me dat we goud halen op de Spelen.”