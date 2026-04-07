Taylor Fritz is al jarenlang een van de beste tennissers ter wereld en daardoor ook wereldwijd bekend. Dat geldt ook voor zijn vriendin Morgan Riddle, die zelfs wordt gezien als de populairste vriendin van de tenniswereld. De twee zijn al een tijdje samen, maar op sociale media werd de afgelopen dagen gespeculeerd over een mogelijke relatiebreuk. Daar heeft Riddle nu op gereageerd.

Fritz kreeg in 2020 een relatie met Riddle, die op dat moment aan de weg timmerde als influencer en model. Mede doordat de Amerikaanse regelmatig een inkijkje gaf in het leven van een partner van een bekende sporter groeide haar populariteit op sociale media de afgelopen jaren enorm. Riddle heeft inmiddels ruim een half miljoen volgers op Instagram en wordt daardoor regelmatig bestempeld als de 'populairste vriendin in het tennis'.

Op sociale media werden de afgelopen dagen enkele berichten gedeeld over de relatie tussen Fritz en Riddle. Daarbij werd beweerd dat de tennisser zijn partner gedumpt zou hebben. Een anoniem account op Instagram wijdde daar een bericht over en toen kwam Riddle plotseling op de lijn. "Damn, weet jij hiervan?", reageerde de Amerikaanse en daarbij tagde ze ook Fritz. Het lijkt er dus op dat de twee nog altijd iets met elkaar hebben.

i De reactie van Riddle op een bericht over haar relatie. © Instagram

Riddle veroorzaakte rel op Wimbledon

De influencer laat geregeld van zich horen rond partijen van haar vriend en zorgde twee jaar geleden zelfs nog voor een rel door haar uitingen op sociale media. Na de zege van Fritz op topper Alexander Zverev schreef zij dat haar vriend 'alle vrouwen' een dienst had bewezen. Daarmee doelde ze duidelijk op het feit dat de Duitser in het verleden door twee ex-partners beschuldigd is van huiselijk geweld. Later verwijderde ze die berichten. Zverev beklaagde zich na de partij dan weer over dat er in de box van Fritz erg overdreven gejuicht werd en dat leek een sneer richting Riddle.

Fritz worstelt in 2026 door blessure

Fritz stond vorig jaar nog een tijdje op de vierde plek van de wereldranglijst, maar is na een minder begin van 2026 afgezakt naar de negende plaats. De Amerikaan kampt al het hele jaar met knieproblemen en dat is te merken aan zijn resultaten.

Na zijn vroege uitschakeling bij het masterstoernooi van Miami liet hij al doorschemeren mogelijk een pauze in te lasten om de kwetsuur te laten herstellen. Mogelijk neemt hij die tijdens het gravelseizoen, want Fritz is er deze week niet bij tijdens het masterstoernooi in Monte Carlo.