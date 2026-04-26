De geruchtenmolen draait op volle toeren. Al weken vragen fans zich af of de relatie tussen toptennisser Taylor Fritz en influencer Morgan Riddle voorbij is. De laatstgenoemde reageerde eerder al op de geruchten, maar gooide dit weekend olie op het vuur met een opvallende Instagram-post.

Fritz kreeg in 2020 een relatie met Riddle, die op dat moment naam probeerde te maken als influencer en model. Haar populariteit groeide de afgelopen jaren enorm, mede doordat ze haar volgers regelmatig meenam in het leven als partner van een topsporter. Inmiddels heeft Riddle ruim een half miljoen volgers op Instagram en wordt ze geregeld omschreven als de 'populairste vriendin in het tennis.'

Over en uit?

Maar nu, zo'n zes jaar later, hangt de vlag er totaal anders bij. Althans, zo lijkt het. Eerder deze maand gingen al volop geruchten de rondte dat de relatie tussen Fritz en Riddle ten einde was. Daarbij werd beweerd dat de tennisser zijn partner gedumpt zou hebben.

Een anoniem Instagram-account plaatste er begin april een bericht over, waarna Riddle daar zowaar op reageerde. "Damn, weet jij hiervan?", schreef de Amerikaanse, terwijl ze Fritz tagde. Daarmee leek het koppel te ontkennen uit elkaar te zijn.

Opvallende Instagram-post

Ondanks deze ontkenning van Riddle lijkt het nu toch echt over en uit te zijn tussen de twee. Zaterdag plaatste de Amerikaanse namelijk een opvallend bericht op Instagram. In een van de foto's droeg ze een t-shirt met daarop de tekst ''s Werelds beste ex-vriendin'.

Daar komt ook nog eens bij dat verschillende nieuwsmedia melden dat de relatie daadwerkelijk voorbij is. Zaterdag schreef People dat Riddle de relatie heeft beëindigd. Een dag later bevestigde ook Us Weekly de breuk. Volgens een bron zijn de twee al een maand geleden in stilte uit elkaar gegaan. Ondanks alle geluiden heeft geen van beiden de breuk bevestigd.

Turbulente periode

De (mogelijke) breuk valt samen met een turbulente periode in de carrière van Fritz. De huidige nummer acht van de wereld, en finalist van de US Open in 2024, staat aan de kant vanwege een aanhoudende knieblessure. Deze blessure dwong hem om zich terug te trekken uit de toernooien van Monte Carlo, München en Madrid. De tennisser heeft in het seizoen 2026 nog geen enkele wedstrijd op gravel gespeeld.

De deelname van de 28-jarige tennisser aan de Masters van Rome blijft onzeker, terwijl hij zijn blessure blijft managen. "Er zijn dagen dat het beter gaat dan andere, en ik weet niet precies waarom", vertelde Fritz aan Tennis.com. "In Dallas voelde ik me bijvoorbeeld fantastisch… Daarna, in de voorbereiding op Indian Wells, ging het niet goed. Ik had het gevoel dat ik bijna een beetje achteruitging. Hetzelfde gebeurde ook in Australië."