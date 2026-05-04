Tennisster Anastasia Potapova zorgde afgelopen week voor een unieke prestatie bij het WTA-toernooi in Madrid en daardoor is ze op de wereldranglijst flink gestegen. Dat levert voor de vriendin van Tallon Griekspoor ook gelijk een merkwaardige situatie op in Rome. Daar zou ze met haar ranking mee mogen doen aan het hoofdtoernooi, maar door een bijzondere regel is dat niet het geval.

Voor Potapova leek het toernooi in Madrid in eerste instantie op een enorme deceptie uit te lopen na haar nederlaag in de laatste kwalificatieronde tegen Sinja Kraus, de nummer 104 van de wereld. Doordat voormalig Australian Open-kampioene Madison Keys zich vlak voor de start van het hoofdtoernooi echter afmeldde, mocht de in Rusland geboren Potapova als lucky loser alsnog meedoen.

Van dat gelukje maakte ze optimaal gebruik, want ze presteerde iets wat nog nooit iemand eerder gelukt was in het vrouwentennis. Ze stuntte onder meer tegen Elena Rybakina en Jelena Ostapenko en werd de eerste lucky loser ooit die de halve finales van een WTA 1000-toernooi wist te bereiken. Daarbij ontving ze ook nog hulp van Griekspoor, want hij wist haar tijdens de spannende kwartfinale met opmerkingen vanaf de tribune kalm te houden.

Potapova maakt enorme sprong

Potapova sneuvelde in de halve finale uiteindelijk tegen de latere winnares Marta Kostyuk, maar hield wel flink wat punten over aan haar prestatie in Madrid. Daardoor maakte ze op de wereldranglijst maandag een enorme sprong. Potapova stijgt van plek 56 naar de 38e plaats.

De voor Oostenrijk uitkomende tennisster komt daarmee ook weer wat dichter in de buurt van haar hoogste notering ooit. Drie jaar geleden stond ze namelijk al eens op de 21e plek. Toeval of niet: dat is ook de hoogste positie die Griekspoor ooit heeft gehaald. De Nederlander steeg zelf ook twee plekken en is op dit moment de nummer 31 bij de mannen.

Regel zit vriendin Griekspoor dwars

Potapova doet komende week mee aan het WTA 1000-toernooi van Rome en als nummer 38 van de wereld ben je in principe altijd zeker van een plek in het hoofdtoernooi. Dat is voor Potapova door een bijzondere regel niet het geval. Om de tennissers te helpen met het plannen van hun schema sluiten de inschrijvingslijsten namelijk al zes weken voor het begin van het toernooi.

De ranking van toen is dus bepalend voor welke speelsters mee mogen doen in Rome. Potapova steeg de afgelopen tijd flink doordat ze in Linz ook al een finale haalde, maar voor het toernooi in de Italiaanse hoofdstad heeft ze daar dus helemaal niets aan. Op het moment van de deadline stond ze onderin de top-100 en aangezien er maar 76 speelsters direct worden toegelaten, was dat niet genoeg.

Potapova is daardoor veroordeeld tot het spelen van de kwalificaties. Ze moet daarin twee potjes winnen en ze is al halverwege. De vriendin van Griekspoor rekende maandag in de eerste ronde in twee sets af met Irina-Camelia Begu (WTA-184). Als Potapova in de volgende ronde ook wint van Nikola Bartunkova (WTA-94) dan is ze alsnog zeker van haar plekje in het hoofdtoernooi.