Tennisster Ons Jabeur besloot afgelopen zomer voor onbepaalde tijd een pauze te nemen van haar sport doordat ze het plezier op de baan was kwijtgeraakt, maar nu heeft de drievoudig grandslamfinaliste iets moois te vieren. De Tunesische kondigt op sociale media aan dat ze voor het eerst moeder is geworden.

"Een klein mirakel, een leven vol liefde. Welkom aan onze baby boy Elyan Kammoun", schrijft Jabeur op Instagram in een gezamenlijk bericht met haar man Karim Kammoun. De twee houden op de foto samen de baby vast. De jongen is op maandag 20 april ter wereld gekomen in een ziekenhuis in Dubai.

Het nieuws zorgt voor veel reacties uit de tenniswereld. De Spaanse tennissters Paula Badosa, met wie Jabeur goed bevriend is, plaatste ook een reactie onder het bericht van de Tunesische: "Ik kan niet wachten om hem te ontmoeten." Jabeur heeft ook felicitaties ontvangen van Coco Gauff, Emma Raducanu, Katie Boulter, Elina Svitolina en de legendarische Billie Jean King.

Tijdelijke pauze

Het is nog onduidelijk of Jabeur in de toekomst terug gaat keren op de baan. Ze miste door een schouderblessure een groot gedeelte van 2024 en ook in 2025 kampte ze met de nodige fysieke problemen. Nadat ze op Wimbledon vorig jaar in de eerste ronde opnieuw geblesseerd moest opgeven, besloot ze tijdelijk een pauze in te lasten.

"De afgelopen twee jaar heb ik mezelf enorm gepusht, blessures overwonnen en talloze andere uitdagingen het hoofd geboden. Maar diep van binnen voelde ik me al een tijdje niet meer echt gelukkig op de tennisbaan", schreef Jabeur toen op sociale media.

Finales op Wimbledon en US Open

Jabeur behoorde voordat ze het plezier verloor in de sport bij de beste speelsters ter wereld. Ze bereikte in 2022 de finale van zowel Wimbledon als de US Open en wist een jaar later opnieuw de eindstrijd te bereiken. Jabeur verloor die finales allemaal, maar was wel de eerste Arabische vrouw ooit die het zover wist te schoppen op een grandslamtoernooi. Ook bereikte ze de tweede plek op de wereldranglijst en won ze vijf WTA-toernooien.