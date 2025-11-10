Het seizoen is voor de tennissters ten einde en dus vliegen de speelsters inmiddels de hele wereld rond om te genieten van hun vakantie. Zo ook de Oekraïense Dayana Yastremska. Zij deelde een aantal kiekjes op haar sociale media en bracht daarmee het hoofd op hol bij haar volgers.

Yastremska speelde op dinsdag 21 oktober haar laatste partij van het seizoen en kreeg toen in een beladen duel een pak slaag van de Russische Diana Shnaider. Het is de vraag of de Oekraïense erg wakker heeft gelegen van die nederlaag, want het betekende wel dat ze op vakantie mocht. Daar heeft Yastremska duidelijk gebruik van gemaakt.

De tennisster vloog naar het noorden van Italië en besloot daar een bezoekje te brengen aan de Alpen. Yastremska deelde vanaf die vakantielocatie een aantal bijzondere kiekjes, want terwijl er op de achtergrond heel veel sneeuw te zien is, staat ze zelf in haar bikini aan de rand van een zwembad.

De Oekraïense plaatste meerdere schaarsgeklede foto's en die kunnen op goedkeuring rekenen bij haar volgers. In de reacties wordt Yastremska onder meer een 'godin' genoemd. De tennisster kreeg zelfs een reactie van haar moeder. Zij is blijkbaar erg trots op haar dochter, want ze plaatst een aantal emoji's met hartjesogen onder het bericht van de tennisster.

Opmerkelijk seizoen

Yastremska zorgde eerder dit jaar voor een enorme stunt door op Wimbledon in de eerste ronde te winnen van topspeelster Coco Gauff, die enkele weken eerder Roland Garros op haar naam had geschreven. Het was niet voor de eerste keer dat ze van zich liet horen op één van de grote evenementen, want ze stond vorig jaar in de halve finales van de Australian Open.

De 25-jarige speelster haalde in 2025 twee finales op de WTA Tour, maar verloor die allebei. Ze sluit het jaar af op de 27e plek van de wereldranglijst en daarmee nadert ze haar hoogste notering ooit. Die dateert inmiddels wel al van ruim vijf geleden. In 2020 was de Oekraïense een tijdje de nummer 21 van de wereld. Yastremska was op dat moment nog een tiener.