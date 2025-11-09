Aryna Sabalenka ging zaterdag zeldzaam onderuit in de WTA-finales tegen Elena Rybakina. De nummer één van de wereld, die doorgaans niet bekend staat als een goede verliezer, kwam daags na het duel met een uitleg over haar nederlaag.

Sabalenka was als nummer één van de wereld een grote favoriet voor de eindzege op de WTA finales. De topspeelster versloeg in de rondes voor de finale al Jasmine Paolini, Jessica Pegula, Coco Gauff en Amanda Anisimova. Tegen Rybakina ging het echter mis. In twee sets ging Sabalenka ten onder. De eerste set verloor ze met 6-3 en tijdens de tweede sleepte ze er nog een tie-break uit. Daarin was Rybakina echter veel sterker en won Sabalenka geen punt. De Kazachse won met 7-0 in de tie-break en schreef daarmee de WTA finales op haar naam.

'Niet wat we hadden gehoopt'

Op haar Instagram-story geeft Sabalenka een eerste reactie op haar nederlaag. "Wat een toernooi! Dit was niet de uitkomst die ik had gehoopt, maar ik ben erg blij dat ik het tot de finale heb geschopt. Ik wil de fans bedanken die me hier echt welkom hebben laten voelen. Dit stadion heeft zo'n geweldige sfeer", vertelt Sabalenka over de WTA finales die in het Saudische Riyadh werden gehouden.

Ook bedankte Sabalenka de mensen om haar heen. "En ik wil mijn team bedanken, jullie hebben mij sprakeloos gemaakt op de baan. Maar serieus, ik ben heel dankbaar voor jullie allemaal en we hebben weer dingen laten zien waar we zeker trots op kunnen zijn." Ook het toernooi van de WTA finales reageert onder de post en feliciteert Sabalenka ook met een geweldig toernooi in Saudi-Arabië.

Prijzengeld

De nederlaag van Sabalenka zal ook enigszins zuur voelen door het forse bedrag aan prijzengeld dat ze erdoor misloopt. De winnares Rybakina kreeg een gigantische som van 5,235 miljoen dollar en voor Sabalenka zakte dat bedrag naar 4,88 miljoen dollar omdat ze dus één wedstrijd verloor. Ook de mannen trappen zondag de ATP finales af. Carlos Alcaraz neemt het om 14:00 uur op tegen Alex de Minaur en in de avond speelt Alexander Zverev tegen Ben Shelton.