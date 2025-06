Antoine Griezmann is voor de vierde keer vader geworden. De topspits van Atlético Madrid schiet dus buiten het veld ook met scherp. Maar aan zijn vierde kind kleeft iets bijzonders.

Voor het eerst in zijn leven hebben Griezmann en zijn partner Erika Choperena namelijk een kindje gekregen op een andere dag dan 8 april. Geen grap; de eerste drie kinderen werden allemaal op dezelfde dag geboren. "Ik heb geen magisch middeltje, of zo. Ik kan je wel vertellen dat dingen natuurlijk gaan als je kalm en relaxed bent op vakantie, zonder druk van trainingen of wedstrijddagen", verklaarde Griezmann ooit bij Le Figaro over die opmerkelijke 'statistiek'.

Topvoetballer Antoine Griezmann viert op 8 april de verjaardag van drie(!) kinderen: 'Heb geen magisch middeltje' Antoine Griezmann viert op 8 april liefst drie keer de verjaardag van zijn kinderen. Mia (9 jaar), Amaro (6 jaar) en Alba (4 jaar) zijn allemaal jarig op dezelfde dag. Hoe hebben Antoine en vriendinlief Erika Choperena dat voor elkaar gekregen?

Ontbrekende puzzelstukje

Mia (9), Amaro (6) en Alba (4) vieren dus allemaal op dezelfde dag hun verjaardag. Shai Griezmann, het nieuwste lid van de familie, is geboren op 15 juni. 'Het ontbrekende stukje van onze puzzel', noemt Griezmann zijn nieuwste aanwinst op zijn Instagram, waar hij een schattige foto deelt van de vier handen van zijn kinderen. Of de hele puzzel nu gelegd is, dat weten alleen Griezmann en zijn vrouw.

Ook de partner van Griezmann trekt de vergelijking met een puzzel. 'Vroeg of laat valt alles op zijn plek', begint ze haar betoog. 'En je beseft dat je misschien gewoon fout zat, of in de war was, of gewoon geen van beide. Want elk stuk heeft een reden, een plek, een reden en zelfs een specifiek moment. Bedankt dat je voor ons hebt gekozen, Shai.'

Onder anderen Mikky Kiemeney, de vrouw van Barcelona-speler Frenkie, vindt de posts van de kersverse ouders leuk.

World Cup in VS

Waar Griezmanns vrouw precies bevallen is, is nog ongewis. De voetballer speelde op 15 juni namelijk 'gewoon' op het WK voor clubteams. Met Atlético Madrid ging hij pijnlijk onderuit tegen Champions League-winnaar Paris Saint-Germain: 4-0. Aankomende nacht staat het tweede groepsduel op het programma met Seattle Sounders.