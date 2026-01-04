De Schotse voetbalclub Rangers won op zaterdag de Old Firm Derby op bezoek bij aartsrivaal Celtic. Voor de spelers van de uitploeg een topweekend dus. Al geldt dat niet voor elke speler.

Dujon Sterling, de rechtsback van de Rangers, is namelijk nog geen dag na de overwinning aangehouden door de politie. De reden: hij reed zijn auto in de prak.

Politie ingeschakeld

In de zeer vroege uren van zondagochtend werd de politie gebeld nadat een auto in een wijk in Glasgow crashte. Deze auto werd bestuurd door Sterling, die niet gewond raakte maar wel werd aangehouden en werd aangeklaagd wegens vermeende verkeersovertreding.

Een woordvoerder van de lokale politie lichte de aanhouding toe: "Rond 01.25 uur op zondag 4 januari 2026 kreeg de politie melding van een eenzijdig ongeval op West Graham Street in Glasgow. Er zijn geen verwondingen gemeld. De bestuurder, een man van 26, is aangehouden en aangeklaagd in verband met verkeersovertredingen. Hij zal op een later moment voor de rechter moeten verschijnen.”

Schotse competitie

Daarmee krijgt het weekend van Sterling een zure nasmaak. Want eerder op zaterdag stond hij nog in de basis in het gewonnen duel tegen aartsrivaal Celtic. Door de overwinning is Rangers op gelijke hoogte gekomen met Celtic op de tweede plaats (beiden 38 punten). Wel hebben de ploegen nog een flinke achterstand op koploper Hearts, dat zes punten meer en een beter doelsaldo heeft.

Dujon Sterling

Dujon Sterling (26) is een Engelse voetballer die voornamelijk op de rechtsbackpositie speelt. Hij doorliep de jeugdopleiding van Chelsea, maar hij wist nooit door te breken in de hoofdmacht van de Londense club. Na enkele verhuurperiodes aan Engelse clubs als Coventry City, Wigan Athletic, Blackpool en Stoke City, vertrok hij in de zomer van 2023 naar Rangers.