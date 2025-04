Duurste Premier League-speler zwaar in de problemen: 'Dit kan grote gevolgen hebben'

De duurste voetballer van de Premier League, Moises Caisedo, is aangehouden. De reden: hij reed in een peperdure auto zonder geldig rijbewijs. Zijn bolide is in beslag genomen en hij krijgt mogelijk een flinke straf.

Afgelopen vrijdag hebben agenten de 23-jarige middenvelder van Chelsea, die in 2023 voor 116 miljoen euro werd aangetrokken, aangehouden toen hij in zijn peperdure Audi RSQ8 (ter waarde van 190.000 euro) reed in de buurt van het trainingscomplex van Chelsea. De politie liet dit weten aan The Sun.

"Een man in zijn twintiger jaren uit Cobham is op vrijdag 4 april op Fairmile Lane in Cobham aangehouden omdat hij reed zonder rijbewijs. Het voertuig is in beslag genomen en het onderzoek loopt nog."

Ernstige gevolgen

Mensen met een internationaal rijbewijs mogen daar tot twaalf maanden mee rijden in Groot-Brittannië. Daarna moeten ze een voorlopig Brits rijbewijs aanvragen en slagen voor het praktijkexamen. Het rijden zonder rijbewijs wordt door de Britse wet als een ernstige verkeersovertreding beschouwd. Dat betekent dat een overtreding ernstige gevolgen kan hebben, zo verklaarde een advocatenkantoor aan The Sun.

"Als je wordt aangeklaagd voor rijden zonder rijbewijs, kun je zwaar gestraft worden. Mogelijke straffen voor dit soort overtredingen zijn onder meer een boete, strafpunten op je rijbewijs en zelfs een rijverbod." Chelsea en de zaakwaarnemer van de speler deden geen concrete uitspraak over het incident.

Moises Caicedo

Caicedo is een Ecuadoraans voetballer die het best uit de voeten kan als middenvelder. In 2021 maakte hij de transfer naar Europa, naar Brighton & Hove Albion om precies te zijn. Hij werd toen gelijk verhuurd aan het Belgische Beerschot. In het seizoen 2022/23 groeide hij uit tot basisspeler bij Brighton, en maakte daarbij goede indruk.

Hij dwong toen een transfer af naar Chelsea, dat 116 miljoen euro voor hem betaalde. Op dinsdag vloog Caicedo met zijn teamgenoten naar Polen voor de wedstrijd tegen Legia Warschau in de UEFA Conference League op donderdag.

