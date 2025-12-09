David Hancko keert dinsdagavond terug op Nederlandse bodem. De Slowaakse verdediger neemt het met zijn club Atletico Madrid op tegen PSV in Eindhoven. De voormalig Feyenoorder heeft de Rotterdamse club in zijn hart gesloten, blijkt wel uit een camerashot uit de kleedkamer in het Philips Stadion. Zijn scheenbeschermers zijn namelijk opvallend.

Hancko groeide bij Feyenoord uit tot een sterkhouder en publiekslieveling. Hij werd aanvoerder en verdiende afgelopen zomer een mooie transfer naar de Spaanse topclub Atletico Madrid. Dat hij Feyenoord nog altijd heel lief heeft, bleek wel uit zijn materiaal. Op zijn scheenbeschermers is niet alleen zijn gezin, maar ook Feyenoord uitgebreid afgebeeld. Een kiekje van toen hij tekende en het logo van de Rotterdamse club staan prominent op de scheenbeschermers.

Voor de fans zijn die nauwelijks te zien, omdat ze onder de kniehoge sokken zijn weggewerkt. Maar Ziggo Sport mocht in de kleedkamer filmen en bracht de opzienbarende scheenbeschermers in beeld toen ze nog niet om de benen van Hancko zaten. "Misschien is het ook wel een stukje bijgeloof hè", reageerde analist en oud-PSV'er Boudewijn Zenden op de beelden. "Als je net alles hebt gewonnen met die scheenbeschermers om... Dan zou ik ook zeggen: niet weggooien totdat het tegenvalt."

Misschien dat de liefde voor Feyenoord er wel voor zorgt dat Hancko tegen PSV boven zichzelf uitstijgt. De Slowaak vocht de laatste jaren in Rotterdam felle duels uit met de landskampioen. PSV is ook nu koploper in de Eredivisie en heeft in de Champions League ook nog punten nodig om zeker te zijn van de knock-outfase. Aangezien de Eindhovenaren nog thuis tegen topclub Bayern München en uit bij Newcastle United spelen, zijn drie punten tegen Hancko's Atletico nodig.

De 27-jarige Hancko speelde 140 duels voor Feyenoord, waarin hij vijftien keer scoorde en 12 assists gaf. Hij won in Rotterdam één landstitel en één KNVB Beker. Ook bij de nationale ploeg is hij een vaste waarde met 57 interlands. Slowakije greep nipt naast directe plaatsing voor het WK voetbal en moet via de play-offs proberen het WK te halen.

