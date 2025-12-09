PSV verkeert al maanden in topvorm en had al maanden geen nederlaag geleden, zowel in de Eredivisie als in de Champions League. Daar bracht Atlético Madrid echter verandering in, waardoor de eerste nederlaag sinds 16 september een feit was voor de Eindhovenaren. PSV kwam na een zenuwslopende slotfase niet verder dan een 2-3 nederlaag.

PSV begon tegen Atléti uitstekend. Al in de tiende minuut klonk de nieuwe tune van Guus Til, 'Aha Aha I Like It' door de speakers van het Philips Stadion. Joey Veerman stuurde Couhaib Driouech op weergaloze wijze diep, hij legde 'm goed breed en gelegenheidsspits Til schoof 'm simpel tegen de touwen: 1-0.

Moeilijke fase

Na de uitstekende start van PSV hadden ze het behoorlijk moeilijk in eigen huis. De Eindhovenaren werden flink in de achteruit gedrukt door Los Rojiblancos en moesten dan ook vooral verdedigen. Driouech kreeg nog wel dé kans om de 2-0 binnen te schieten, maar hij verprutste de kans. Even later kreeg Ismael Saibari een flinke domper te verwerken. Hij is namelijk geschorst voor het volgende duel tegen Newcastle United.

Deksel op de neus

In de 37e minuut kreeg PSV de deksel op de neus na een flinke ketser van Matej Kovar en Yarek Gasiorowski. De Tsjechische doelman speelde de Spaanse mandekker in, maar daar wist Gasiorowski geen raad mee. Dat werd keihard afgestraft. De bal werd onderschept door Atléti, waarna Julian Alvarez voor de gelijkmaker zorgde: 1-1.

Atléti op voorsprong via David Hancko

PSV schoot nog wel uit de startblokken in de tweede helft, maar moest vervolgens al snel een flinke domper verwerken. Kovar kon een hard schot van Nahuel Molina niet lekker verwerken, waarna de rebound binnen geschoten werd door ex-Feyenoorder David Hancko: 1-2.

Wéér domper voor PSV

Enkele minuten later kreeg PSV opnieuw een keiharde optater, toen voormalig Groningen-spits Alexander Sorloth de 1-3 binnen kopte. Pablo Barrios kwam met een panklare voorzet op het hoofd van de Noorse spits op de proppen, waarna Sorloth de bal alleen hoefde te knikken. Het was een flinke deuk in het vertrouwen van de Eindhovenaren, want plots lukte er nog maar weinig.

Pepi brengt spanning terug

In de slotfase perste PSV er alsnog een aansluitingstreffer uit. Ricardo Pepi werkte een corner van dichtbij in het doel van Atléti, maar het was niet genoeg om tot een resultaat te komen. Het eindigde dan ook in een 2-3 nederlaag voor de regerend landskampioen van Nederland.

Scenario's in Champions League

PSV begint aan een spannende fase in de Champions League, waarin alles nog mogelijk is. Met nog twee wedstrijden te gaan, tegen Newcastle United en Bayern München blijft de droom om door te stoten in Europa springlevend. Sportnieuws.nl geeft een overzicht van de kansen en scenario’s.

Pikante ontmoetingen

PSV heeft een pijnlijke geschiedenis met Atlético. In zeven ontmoetingen, met deze nederlaag erbij, kwamen ze nog nooit tot een overwinning. De Spanjaarden wonnen vijf keer en twee duels eindigden in een gelijkspel. De meest memorabele wedstrijd was in het seizoen 2015/2016. PSV wist tweemaal knap stand te houden met twee 0-0-duels in de achtste finale, maar a een zenuwslopende strafschoppenreeks van liefst zestien penalty's ging het alsnog mis.

