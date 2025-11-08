Laura Benschop, de vrouw van Davy Klaassen, heeft in een video op TikTok openhartig verteld over een opmerkelijke gewoonte. Deze is zo hardnekkig, dat Klaassen zich hier regelmatig aan ergert en zijn vrouw tot de orde moet roepen.

Klaassen zal zich de laatste periode ongetwijfeld regelmatig geërgerd hebben als het om voetbal gaat. De Ajacied verkeert met Ajax in zwaar weer. Ajax moet het momenteel doen met een vierde plaats in de Eredivisie en heeft nog geen enkele punt weten te behalen in de Champions League. Tot overmaat van ramp werd trainer John Heitinga afgelopen week ontslagen wegens de aanhoudende teleurstellende resultaten bij de Amsterdamse club.

'Kappen nu!'

Toch is de huidige situatie van Ajax niet het enige waar Klaassen zich aan ergert. Dat blijkt uit een video van zijn vrouw Benschop op TikTok, waarin ze openhartig vertelt over een opmerkelijke gewoonte en zich afvraagt of er meer mensen zijn die dezelfde gewoonte erop nahouden. "Ik wil even weten of ik de enige ben", begint ze de video.

"Als ik dus ga slapen, dan ga ik naar de TikTok-app en dan ga ik dus scrollen naar beneden op mijn profiel om te kijken of ik niet per ongeluk iets gepost heb", gaat Benschop verder. "Maar dit is niet even twee keer scrollen, als ik niet oplet, dan doe ik dat gewoon vijf minuten. Hetzelfde geldt voor Instagram. Daarna ga ik naar Instagram en ga ik precies hetzelfde doen. Het is zo erg dat Davy soms ook gewoon zegt: 'Kappen nu!'"

'Zeg me alsjeblieft dat ik niet de enige ben'

Toch lukt het Benschop niet om gerustgesteld naar bed te gaan zonder te checken of ze niet per ongeluk iets heeft gedeeld op haar sociale media. "Ik weet niet wat het is, maar als ik dan ga liggen dan denk ik: 'o mijn god, straks heb ik iets gepost.' Maar er staat letterlijk niks interessants op mijn telefoon, behalve foto's van mijn dochter. Ik laat haar gezicht niet zien, dus misschien kan ik me daar nog zorgen om maken. Maar ik had dit ook al voordat ik haar had. Zeg me alsjeblieft dat ik niet de enige ben."

