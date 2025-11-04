Davy Klaassen kreeg een eerbetoon dat hem zichtbaar raakte. Ajax verraste zijn aanvoerder met een video vol persoonlijke boodschappen van oud-ploeggenoten, huidige teamgenoten en zijn vrouw Laura Benschop. Tijdens het interview met het clubkanaal van Ajax kon Klaassen zijn emoties niet bedwingen.

De middenvelder werd in het zonnetje gezet omdat hij nu officieel de Ajacied is met de meeste Europese duels ooit: 79 wedstrijden in de Champions League en Europa League. In de video kwamen onder anderen Kenneth Taylor, Steven Berghuis, Lasse Schöne, Siem de Jong, Joël Veltman en Amin Younes aan het woord - allemaal met warme woorden voor de aanvoerder.

'Dit record heb jij dik en dik verdiend'

"Hey vriend, Kenneth hier", begon Taylor. "Gefeliciteerd met je record. Dikverdiend, ik ben supertrots op je. Je bent voor mij altijd belangrijk geweest en dat ben je nog steeds." De Jong voegde daaraan toe: "Mister 1-0, en nu ook Mister Europese wedstrijden. En dat worden er nog meer", loopt hij alvast op de zaken vooruit.

"Je bent een echte Ajacied", zei Younes. "Het was een eer om de kleedkamer en het veld met jou te mogen delen." Berghuis stak zijn waardering niet onder stoelen of banken: "Ik weet wat je er dagelijks instopt en dat je elke wedstrijd en elke training altijd volle bak gaat. Daarin ben je een voorbeeld voor iedereen. Dit record heb jij dik en dik verdiend."

'Ik ben zó trots op je'

Tussen alle oud-ploeggenoten door verscheen ook zijn vrouw Laura in beeld. "Ik ben zó trots op je", zei ze met een glimlach. "Op alles wat je hebt bereikt, maar vooral op de persoon die je bent buiten het veld." Haar woorden bleken de druppel: Klaassen had het zichtbaar moeilijk en vocht tegen de tranen.

'De nieuwe Mister Ajax'

Veltman trok de vergelijking met een ander Ajax-icoon. "Mensen weten dit niet, maar ik noem je altijd Sjaakie en nooit Davy, omdat ik denk dat jij de nieuwe Mister Ajax wordt", zei de verdediger van Brighton met een glimlach. "Je bent hard op weg."

Klaassen open over wat hem écht raakt

De vele boodschappen raakten Klaassen diep. "Ja, mooi… leuk", zei hij met natte ogen. "Het is emotioneel om te zien, maar ook bijzonder dat zoveel mensen zulke lieve dingen zeggen." Even later legde hij uit waarom het hem zo raakte. "Ik heb veel mensen om me heen en ik heb veel goede connecties binnen en buiten het voetbal gemaakt", stelt Klaasen.

"Je hebt veel jongens waar je een goede band mee creëert. Dat is niet altijd vanzelfsprekend, maar ik vind dat wel belangrijk. Buiten het voetbal ben je ook gewoon een mens en dat waarderen ze. Dat doet me goed", besluit de in Hilversum geboren middenvelder.

Blik vooruit op Galatasaray

Lang kan Klaassen niet nagenieten van het bijzondere moment. Woensdag wacht in de Johan Cruijff ArenA het belangrijke Champions League-duel met Galatasaray. Klaassen hoopt zijn recordreeks daar een passend vervolg te geven, met drie punten en nog een reden om te glimlachen.

