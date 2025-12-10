Het leven van Erling Haaland bestaat uit voetbal, voetbal en nog eens voetbal. De doelpuntenmachine van Manchester City speelt tientallen duels per jaar. En ook binnenskamers is het voetbal wat de klok slaat in huize Haaland. Daar kan de partner van de Noor niet bepaald mee lachen.

Zijn vriendin Isabel Haugseng Johansen is het voetbal helemaal zat. Alsof het kijken naar de wedstrijden van Manchester City nog niet erg genoeg is, was de druppel dat de spits een avondje series of PlayStation wilde inruilen voor een wedstrijd van rivaal Manchester United.

Dat bekende de Noorse topspits zelf in de podcast The Rest Is Football, met Gary Lineker en Alan Shearer. Daar werd aan hem gevraagd hoe vaak hij voetbal kijkt, naast zijn eigen wedstrijden, en of hij de sport bestudeert. Dat leverde een spraakmakende anekdote op.

Vriendin is het zat

“Ja, ik ben een voetbalfan, dus ik kijk naar allerlei wedstrijden", zo begint Haaland. "Laatst zaten we te eten en ik ging kijken of er nog een wedstrijd aan de gang was. Ik zei tegen haar: ‘Manchester United – West Ham is bezig, zullen we die opzetten?’ En mijn vriendin zei: ‘Ik ben het voetbal zo zat! We kijken de hele tijd voetbal.'"

Velen zouden ervoor kiezen om de wedstrijd van je rivaliserende ploeg lekker te laten voor wat het is, maar dat ging er bij de aanvaller niet in. "En ik antwoordde: ‘Ja, daarom zijn we hier.’ En we hebben de wedstrijd gekeken, natuurlijk,” voegde hij eraan toe.

Nieuw inkijkje in relatie

Het is niet de eerste keer dat Haaland een inkijkje geeft in zijn relatie. Het stel heeft een baby van bijna een jaar oud, en Haaland lanceerde onlangs een YouTube-kanaal waarop hij laat zien dat hij niet alleen maar voetbal kijkt. “Ik kook. Dit zal waarschijnlijk een beetje gênant voor haar klinken, maar ze speelt graag PlayStation. Dus we spelen samen Minecraft. We bouwen huizen en zo,” zei hij in een van de video’s.

Haaland komt deze woensdagavond weer in actie. Met Manchester City speelt hij in Spanje een Champions League-kraker van jewelste. De ploeg van Pep Guardiola reist af naar Real Madrid, dat afgelopen weekend verloor van Celta de Vigo, twee rode kaarten kreeg en waar Xabi Alonso flink onder druk staat.

