Manchester City heeft nog alle kans op de titel in de Premier League en dat komt mede door de goals van topspits Erling Haaland. De 25-jarige Noor is al jaren samen met Isabel Haugseng Johansen (22). Zij volgt zijn wedstrijden uiteraard met grote interesse, maar er is iets wat haar helemaal niet bevalt aan voetbal.

De Premier League staat bekend als een intense competitie waarin het fysieke aspect van het spel zwaar meetelt. Daardoor komen de spelers dikwijls thuis met krassen, wonden en andere pijntjes.

"Soms is mijn vriendin daar niet zo blij mee, want het ziet er niet zo goed uit", zegt Haaland volgens Bild. Hij omschrijft de lichamelijke duels die in de Premier League plaatsvinden als "worstelen".

Worstelen

Ook bij de overwinning van Manchester City op titelrivaal Arsenal (21) moest Haaland zijn mannetje staan om Gabriel Magalhães van zich af te houden. De Noorse aanvaller moest bijvoorbeeld zijn shirt vervangen, want had veel te verduren gekregen. Magalhães probeerde ook nog een kopstoot uit te delen en kreeg daarvoor een gele kaart.

"Ze trokken aan mijn shirt en er werd geen overtreding toegekend", klaagt Haaland. "Het is puur worstelen. Er zijn veel duels en ik loop veel krassen op. Het ziet er soms gek uit. Maar ja, het is zoals het is."

Landstitel

De strijd om de landstitel in Engeland ligt weer helemaal open. Manchester City versloeg Arsenal zondag in het Etihad Stadium met 2-1. Arsenal blijft met 70 punten uit 33 wedstrijden nog wel aan kop van de Premier League. City staat tweede met 67 punten, maar heeft een duel minder gespeeld dan The Gunners. Het doelsaldo van Arsenal (+37) is iets beter dan dat van City (+36).

City-coach Pep Guardiola had geen basisplaatsen ingeruimd voor Tijjani Reijnders en Nathan Aké. Bij het Arsenal van coach Mikel Arteta behoorde de geblesseerde Jurriën Timber niet tot de wedstrijdselectie. Manchester City nam in de 16e minuut de leiding. De Franse international Rayan Cherki rondde na een fraaie solo koelbloedig af. Twee minuten later was het weer gelijk. Kai Havertz profiteerde van een blunder van de Italiaanse City-doelman Gianluigi Donnarumma, die de bal via de Duitser in zijn eigen doel schoot. De Noorse international Erling Haaland maakte in de 65e minuut het winnende doelpunt voor City.