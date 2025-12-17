Topvoetballer Erling Haaland is al helemaal in de kerststemming. Hij ging daarom met een bijzondere vermomming langs de deuren om kinderen te verrassen met cadeaus. Het lukte hem echter niet om anoniem te blijven. De Noor werd al snel herkend.

De aanvaller van Manchester City verkleedde zich als kerstman. Zijn gezicht werd vrijwel volledig bedekt door een witte pruik en baard. "Ik hou van Kerstmis", zegt hij in de video op zijn eigen YouTube-kanaal. "Ik hou van de gezelligheid, het samenzijn met familie en vrienden."

De 25-jarige was tevreden met zijn vermomming en dacht een goede kans te maken om onherkenbaar over straat te kunnen. "Ik kan me echt goed verstoppen achter die baard."

'Hij is stout geweest'

Hij stapte in de auto om drie gezinnen te bezoeken in Manchester. "Wat ben ik aan het doen met mijn leven? Ik ben net zo zenuwachtig als voor een wedstrijd", aldus Haaland. Bij het eerste adres trof hij meteen een groep kinderen aan die groot fan waren van zijn club. Al zat er ook een jongen tussen die een voorkeur heeft voor Manchester United. "Hij is stout geweest dit jaar", grapt de voetballer.

Stem herkend

Bij het tweede adres werd hij echter meteen herkend. "Ik heb je stem gehoord op televisie, dus ik wist dat jij het was", zegt een van de kinderen. "Ik moet werken aan mijn accent", reageert Haaland. "Dat is het probleem." Na het uitdelen van de cadeaus baalt hij daar nog steeds van. "Het was een succes, maar ook weer niet vanwege mijn stem."

Manchester City speelt woensdagavond een thuisduel tegen Brentford in de kwartfinale van de EFL Cup. In de Premier League staat de ploeg van Pep Guardiola op de tweede plek, twee punten onder Arsenal.

